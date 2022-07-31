معجزة كريم لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه وتنقيتة من الاسمرار

فى هذا المقال نوضح لكى معجزة كريم لبان الذكر لشد تجاعيد الوجه والبشرة وتنقيتهما من اى قشور مزعجة أو جلد ميت، أنه كريم متعدد الاستخدام للبشرة فإنه يساعد على شد التجاعيد والخطوط الصغيرة بفاعلية كبيرة، كما أنه يحتوى على مواد صمغية لها دور مهم فى تحسين وتجديد خلايا البشرة مما يؤدي إلى شد الترهلات الجلدية والتجاعيد الصعبه التى تظهر على الوجه والبشره من عدة عوامل كثيرة منها عدم الاهتمام بشرب كمية كبيرة من الماء على مدار اليوم، قلة الترطيب اليومى للبشرة، تقدم العمر وهو إحدى الأسباب الرئيسية فى ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء، فإن لبان الذكر هو مكون من أهم وأقوى المكونات الطبيعية التى تدخل فى العديد من المستحضرات التجميلية عالمياً، ايضا له القدرة على إخفاء الهلات السودا بشكل فورى، وازالة الجلد المسمر والرؤوس السوداء، أنه مكون رهيب جدا أعطى نتائج مذهلة فى عالم التجميل والعنايه بالبشرة، فإنه يعتبر من اهم الكريمات الفعالة للتفتيح الطبيعى والتبييض الفورى للوجه وإعطاء النضارة والملمس الناعم بعد الاستعمال مباشرة، أنه إحدى الطرق الطبيعية الآمنة والصحية تماماً على جميع انواع البشرة وليس له أضرار جانبية خطيرة على صحة البشره والوجه، فالعديد من الفتيات تبحث عن طريقة للحصول على بشرة نضرة وصحية ولها مظهر جمالى، كما أن النساء اللواتي يعانين من التجاعيد المبكره، يعتبر كريم لبان الذكر هو الحل الامثل للتخلص من التجاعيد والترهلات الجلدية التى تسبب فى إصابة الوجه بالكبر، أنه يعطى شكل شبابى جذاب، فإن الكلاجين أمر هام جدا لصحة البشرة لانه يحافظ على نقاء ولامعان البشره ويعمل على ملئ الفرغات التى تسببها التجاعيد والخطوط، فهو يعطى شكل منتفخ ومورد طبيعى ويقلل من ظهور التجاعيد ويحمى الوجه والبشره من أشعة الشمس الضارة ويهدئ الالتهابات الجلدية ويزيل كافة القشور والخلايا الميتة بصورة مذهلة، ويعطيها الترطيب والتفتيح الفورى أنه غنى بفوائد متعددة لتحسين البشرة لذلك ينصح باستعمال هذا الكريم المبهر الذى أحدث معجزه فى عالم التجميل .

يعد لبان الذكر من اقوى الاعشاب الطبيعية التى لها فوائد صحية متعددة للبشرة، فإنه مكون طبيعى ساحر أثبت قدرته العجيبة على شد تجاعيد الوجه بطريقة مذهلة، كما أنه يحتوى على الكلاجين الذى له خاصية شد الجلد المترهل والقضاء على الخطوط الرفيعة التى تظهر حول العينين، كما أنه يغذى ويقوى البشرة لتصبح نضرة وصحية فاتحة اللون ولها ملمس ناعم ولامع بدون اى مجهود أو آثار جانبية، أنه خلطة كريم طبيعية ينصح باستعمالها لتتمتعين بوجه شبابى جذاب .

خلطة كريم لبان الذكر لشد التجاعيد

المكونات المطلوبة لإعداد كريم لبان الذكر ;

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر

2 ملعقة كبيرة من النشا

نصف كوب من الماء

2 كبسولة من فيتامين أ

طريقة عمل كريم لبان الذكر لشد التجاعيد

اولا نحضر اناء نضع به الماء ونضيف إليه لبان الذكر ونضعة على النار حتى يغلي ويذوب حصى لبان الذكر ثم نقوم بتصفية حتى يبرد تماما ثم نقوم بوضع النشا ونقلب جيدا ثم نضع الخليط مره اخرى على النار حتى يتماسك الخليط ويصبح كريمى الشكل ويرفع، وبعد ذلك يتم تفرغة كبسولات فيتامين أ على الكريم ونقلب حتى يمتزج زيت الفيتامين مع الكريم ثم نقوم بوضعة داخل علبة فارغة لها غطاء محكم ونضعها داخل الثلاجة، ستخدم هذا الكريم الطبيعى يوم بعد يوم للاستفادة من فوائده الصحية لتجميل الوجه والحصول على بشرة نضرة شبابية خالية من التجاعيد والترهلات نهائيا .