عجينة بسكويت العشر دقائق هش ومقرمش في المنزل

بسكويت العشر دقائق من أفضل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، هذا النوع من البسكويت انتشر حديثا حيث أن طريقة عمله بسيطة وسريعة والكثير من السيدات والفتيات أيضا يرغبون في معرفة طريقة عمله في المنزل، وهذا لأنه حاز على إعجاب الكثير من الأشخاص وهو يتكون من مكونات بسيطة غير مكلفة ولا يستهلك وقت في عمله في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدا لعمل هذا البسكويت المميز.

بسكويت العشر دقائق

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق في أقل وقت ممكن؛ حيث إنه من الوصفات المنزلية البسيطة ومكوناته متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات.

مقدار كوب من السكر الأبيض البودر.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من أي نوع زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات البسيطة نقدم لكم بسكويت العشر دقائق في بضع دقائق؛ فهو يعتبر من ألذ أنواع البسكويت ويقبل عليه الكبار والصغار، وهذا لأنه خفيف وهش ونتعرف الآن على طريقة عمله من خلال الآتي: