نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة بسكويت العشر دقائق هش ومقرمش في المنزل في المقال التالي
بسكويت العشر دقائق من أفضل الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، هذا النوع من البسكويت انتشر حديثا حيث أن طريقة عمله بسيطة وسريعة والكثير من السيدات والفتيات أيضا يرغبون في معرفة طريقة عمله في المنزل، وهذا لأنه حاز على إعجاب الكثير من الأشخاص وهو يتكون من مكونات بسيطة غير مكلفة ولا يستهلك وقت في عمله في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدا لعمل هذا البسكويت المميز.
بسكويت العشر دقائق
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق في أقل وقت ممكن؛ حيث إنه من الوصفات المنزلية البسيطة ومكوناته متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات.
- مقدار كوب من السكر الأبيض البودر.
- عدد بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من أي نوع زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
من خلال بعض الخطوات البسيطة نقدم لكم بسكويت العشر دقائق في بضع دقائق؛ فهو يعتبر من ألذ أنواع البسكويت ويقبل عليه الكبار والصغار، وهذا لأنه خفيف وهش ونتعرف الآن على طريقة عمله من خلال الآتي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البيض والفانيليا، ثم نضيف إليهم الزيت النباتي وبعدها السكر ومن خلال المضرب الكهربي يتم خفق جميع المكونات جيدا، وذلك حتى يذوب السكر وتتجانس جميع المكونات.
- نحضر وعاء آخر ونضع به كلا من الدقيق وملعقة من البيكنج بودر، ثم نضيف إليهم الخليط السابق مع العجن جيدا، وذلك حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- يتم إحضار صينية متوسطة الحجم مبطنة بورق من الألومنيوم وإن لم يتوافر؛ فمن الممكن أن ندهن الصينية بالزيت حتى لا يلتصق البسكويت في الصينية.
- يتم تشكيل البسكويت على شكل مستطيل دوائر أو أصابع على حسب الرغبة، ويرص في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين الواحدة والأخرى.
- نشعل الفرن خمس دقائق حتى يسخن قبل دخول الصينية، وبعد ذلك يتم إدخالها على درجة حرارة 180 مئوية.
- نترك الصينية في الفرن مدة لا تقل عن العشرون دقيقة حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبي.
- نترك البسكويت يبرد ويقدم في طبق التقديم.
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