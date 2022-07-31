طريقة تحضير الكيكة التركية بمذاق رائع ومميز بالخطوات

الكيك من الحلويات المعروفة على مستوى العالم ويوجد له أنواع كثيرة ومتنوعة وكل نوع له مذاق رائع يتميز به لا يمكن أن يقارن بالنوع الآخر ومن بين أشهر أنواع الكيك الذي قد عرف في السنوات الأخيرة هو الكيكة التركية، وعلى الرغم من أنه يعتبر من أنواع الكيك المعروفة غلاء أنه يوجد الكثير من الأشخاص حول العالم الذين لا يتقنون طريقة تحضيره وبناءً على ذلك فإننا نقدم لكم في هذا الموضوع كل المكونات التي تدخل في صنع الكيك التركي هذا بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بتوفير المعلومات عن طريقة تحضيره.

مكونات الكيكة التركية

يمكنك أن تبدأ في إعداد الكيكة التركية بكل سهولة في البيت بعد أن تقوم بتحضير هذه المكونات أولا وتتمثل مكونات الكيكة التركية في التالي:

4 بيضات.

600 جرام دقيق مخبوزات.

1 كوب حليب.

200 جرام من السكر.

1 كوب زيت طعام.

2 كيس فانيليا.

4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الكيكة التركية

تحضير الحلويات في البيت ليس من الأمور المعقدة كما يعتقد بعض الأشخاص ولكنها تحتاج إلى ضبط المقادير بعناية والقيام بالخطوات بدقة ومن ثم سوف يتم الحصول على مذاق مميز ورائحة شهية وشكل رائع، وكذلك الأمر في تحضير الكيكة التركية حيث إنه ينبغي أن يتم الالتزام بالخطوات الآتية في البداية: