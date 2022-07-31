نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكيكة التركية بمذاق رائع ومميز بالخطوات في المقال التالي
الكيك من الحلويات المعروفة على مستوى العالم ويوجد له أنواع كثيرة ومتنوعة وكل نوع له مذاق رائع يتميز به لا يمكن أن يقارن بالنوع الآخر ومن بين أشهر أنواع الكيك الذي قد عرف في السنوات الأخيرة هو الكيكة التركية، وعلى الرغم من أنه يعتبر من أنواع الكيك المعروفة غلاء أنه يوجد الكثير من الأشخاص حول العالم الذين لا يتقنون طريقة تحضيره وبناءً على ذلك فإننا نقدم لكم في هذا الموضوع كل المكونات التي تدخل في صنع الكيك التركي هذا بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بتوفير المعلومات عن طريقة تحضيره.
مكونات الكيكة التركية
يمكنك أن تبدأ في إعداد الكيكة التركية بكل سهولة في البيت بعد أن تقوم بتحضير هذه المكونات أولا وتتمثل مكونات الكيكة التركية في التالي:
- 4 بيضات.
- 600 جرام دقيق مخبوزات.
- 1 كوب حليب.
- 200 جرام من السكر.
- 1 كوب زيت طعام.
- 2 كيس فانيليا.
- 4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير الكيكة التركية
تحضير الحلويات في البيت ليس من الأمور المعقدة كما يعتقد بعض الأشخاص ولكنها تحتاج إلى ضبط المقادير بعناية والقيام بالخطوات بدقة ومن ثم سوف يتم الحصول على مذاق مميز ورائحة شهية وشكل رائع، وكذلك الأمر في تحضير الكيكة التركية حيث إنه ينبغي أن يتم الالتزام بالخطوات الآتية في البداية:
- نحضر وعاء كبير.
- نقوم بوضع الدقيق والفانيليا والملح والبيكنج بودر والسكر في البداية ونقلبهم معًا.
- يتم بعد ذلك إضافة البيض والزيت على المكونات الجافة ونخلطهم معاً.
- نقوم بإحضار صينية ونضع بها القليل من الزيت.
- ندهن الزيت على الصينية كاملة ونضع القليل من الدقيق فيها ونتأكد من وصول الدقيق إلى كافة نواحي الصينية.
- نقوم بسكب الخليط الذي قد قمنا بتحضيره في الصينية.
- ندخل الصينية في الفرن.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل أن ندخل الصينية في الفرن.
- ننتظر إلى أن تنضج الكيكة وتأخذ لون.
- نخرج صينية الكيكة من الفرن وننتظر حتى تبرد وبعد ذلك نبدأ في تقطيعها بأي شكل نرغب به.
- نقوم بوضع الكيك في الأطباق ويمكن أن نقوم بإضافة صوص حلو من أي نوع ترغب به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الكيكة التركية بمذاق رائع ومميز بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.