يالطعم الجاهز ورائحته شاورما الفراخ السوري في المنزل بكل التكات

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شاورما الفراخ السوري تعد من ألذ المأكولات السورية اللذيذة المحببة لدى الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، وتعتبر من الأكلات السريعة التي عليها إقبال شديد، وقد انتشرت سريعا في جميع أنحاء العالم، وعند الرغبة في تناول الطعام خارج المنزل فهذه الأكلة هي أولى اختيارتهم بالرغم من الأسعار المرتفعة إلا أن الكثير يرغبها، لذلك تسعى الأمهات لمعرفة طرق عملها بالمنزل توفيرا للمال وحفاظا على أفراد أسرتها من الأمراض، واليوم من خلال مقالنا هذا نقدم لكم طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في المنزل بسهولة.
شاورما الفراخ السوري
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل شاورما الفراخ السوري في المنزل بسهولة؛ فهي سهلة جدا ولا تكلفك الكثير ومكوناتها متوفرة أيضا في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- كيلو ونصف من صدور الفراخ الطازجة.
- قطعة صغيرة من اللية.
- مقدار ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة الحبهان المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- مقدار ملعقة صغيرة من كبابة صيني.
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف كوب من الزبادي.
- كمية مناسبة من الزيت.
- كوب صغير بقدونس مفروم.
- عدد 2 من حبة بصل أحمر مقطع.
- ثلاث ثمرات من الطماطم يقطع مكعبات.
- أسياخ خشبية.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الشاورما السوري بطريقة سهلة جدا فقط اتبع معنا بعض الخطوات التالية:
- يتم تحضير بصلتين كبار الحجم تقطع من الأسفل ونضعهم في الصينية.
- ثم بعد ذلك يضع عود خشبي في كل بصلة.
- ترص قطع صدور الفراخ في الأسياخ حتى تنتهي الكمية بالكامل.
- ينقل السيخ إلى صينية فرن مبطنة بورق الخبز، ويرش بها الزيت حتى لا تلتصق.
- نضع السيخ مستقيم على البصلة ويجب أن يتم التقليب المستمر.
- يسوى سيخ الشاورما في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يتم النضج تماما.
- نخرج الشاورما من الفرن وتغطى بورق فويل وتترك لترتاح لمدة ربع ساعة.
- يتم إزالة البصلات والأسياخ الخشبية وتقطع الشاورما شرائح رفيعة على حسب الرغبة.
- تقدم الشاورما مع خبز الصاج والثومية والمخلل في طبق التقديم.
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