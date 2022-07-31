نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة داود باشا على الطريقة التركية بأسرار المطاعم بطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي

كفتة داود باشا من الأكلات التركية المشهورة وهي معروفة أيضا في الوطن العربي ولكن لكل بلد طريقة مختلفة في مصر يتم عملها بالبطاطس والصلصة، وهي وجبة غداء سريعة ومتكاملة لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات والدهون وغيرها من العناصر التي يحتاجها الجسم واليوم نقدم لكم كفتة داود باشا على الطريقة التركية بكل سهولة. كفتة داود باشا على الطريقة التركية المكونات: كيلو لحمة مفرومة.

بصلة.

ملح وفلفل أسود.

قرن فلفل أحمر. مكونات الصلصة: نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب صنوبر مقلي.

2 كوب بصل مقطع شرائح.

4 أكواب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

كوب ماء مغلي.

2 ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نجهز الكبة ونضع بداخلها اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل ورشة من الملح والفلفل الأسود ونخلط حتى تصبح عجينة.

نشكل العجينة على هيئة كرات متساوية في الحجم ثم نرفع مقلاة على النار بها القليل من زيت الزيتون ونشوح كرات الكفتة حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم ترفع ونضع البصل المقطع ونقلب حتى يذبل ثم نضيف معجون الصلصة مع باقي المكونات والبهارات ونقلب لمدة دقيقة.

نغطي الخليط حتى يغلي ثم تضاف كرات الكفتة ونتركها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة ثم تقدم مع أرز مصري وطبق مخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل كفتة داود باشا بالحمص المكونات: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة.

ملح وفلفل أسود.

2 فص ثوم مهروس.

3 كوب عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

بصلة مقطعة مكعبات.

2 فص ثوم مفروم.

زيت.

كوب حمص مسلوق. طريقة التحضير: نحضر بولة ونضيف بداخلها اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والبهارات ونعجنها جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعمل كرات متوسطة الحجم ونضعها في طبق جانبا ثم نرفع مقلاة على النار مع الزيت ونشوح الكفتة من جميع الجوانب.

في وعاء أخر نضع الزيت مع البصل المقطع ونقلب حتى يتغير لونه ثم نضيف الثوم مع الصلصة ونقلب بعد ذلك نضع عصير الطماطم.

مع رشة من البهارات والحمص نغطي الوعاء حتى يغلي ثم نضيف كوب ماء ساخن ونضع كرات الكفتة ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز بسمتي. عمر شويل - جدة كفتة داود باشا على الطريقة التركية بأسرار المطاعم بطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة داود باشا على الطريقة التركية بأسرار المطاعم بطعم أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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