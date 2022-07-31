النشا والكركم كنز عظيم: لتفتيح الأكواع والركب وإزالة الجلد الميت نتيجة ستبهرك٢٠٢٢

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نقدم لكم النشا والكركم كنز عظيم , لتفتيح الركب والأكواع حيث تعد من أكثر المناطق التي تتعرض دائما إلي التشققات والجلد الميت والسواد, واليوم مع هذا الماسك سوف نتخلص من مشاكل هذه المناطق لأنه يحتوي على مقشر رائع من الملح وزيت الزيتون فالملح من الأشياء الرائعة في تطهير البشرة وزيت الزيتون خرافي في التفتيح والترطيب, أما الماسك فهو يحتوي على مكونات رائعة للبشرة ومنها النشا والدقيق المعروف عنهما أنهما من الأشياء القوية في تفتيح البشرة وشد الجلد من الترهلات يحفزنا مادة الكولاجين في البشرة للقضاء على التجاعيد, ومعنا أيضا الكركم الذي يحتوي علي مادة الكركمين التي تعمل على تبيض فوري وسريع وتخلصك من التصبغات الداكنة, فهذا الماسك مذهل في التفتيح, سوف نتعرف من خلال هذا المقال من موقع ثقفني علي طريقة عمل ماسك النشا والكركم كنز عظيم في التفتيح من اول استخدام فوري2022.
مكونات عمل النشا والكركم كنز عظيم لتفتيح الأكواع والركب وإزالة الجلد الميت بشكل مبهر
اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-
- ٣ملاعق الدقيق.
- ١ملعقة كبيرة من النشا.
- ١ملعقة كبيرة من الكركم.
- نصف كوب من الماء.
- ١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
اليوم نقدم لكم طريقة تحضير هذا الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الكركم ونقلب ونضع ثلاثة ملاعق من الدقيق ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع نصف كوب من الماء ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً.
طريقة الاستخدام
الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم وهي كالاتي:-.
- أولا قبل تطبيق الماسك سوف نقوم بعمل مقشر سريع لمنطقة الركب والأكواع.
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً ثم نقوم بوضع المقشر علي الركب والأكواع بحركات دائرية حتي نتخلص من كل الخلايا الميتة
- ثم نغسل المنطقة جيداً بعد ذلك نقوم بوضع قطرات من زيت الزيتون وندلك المنطقة به جيداً.
- بعد ذلك نقوم بمسح المنطقة بقطعة من القطن والأن المنطقة جاهزة لاستقبال الماسك.
- نضع الماسك على الركب والأكواع بحركات دائرية لمدة دقيقة ثم نتركه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة جيداً ونرطب المنطقة جيداً.
- من الممكن عمل المقشر يومين في الأسبوع والماسك كل يوم لنتائج خرافية.
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