خبز البريوش الهش الطري بصنع ايديكي بأحلى طعم في البيت

المخبوزات والمعجنات توجد منها أنواع كثيرة ويوجد منها ما يمكن إعداده باحترافية في البيت ويوجد منها ما يصعب على بعض الأشخاص أن يقوموا بإعداده في البيت وهدفنا هو أن قوم بتوضيح الطريقة بأسهل خطوات حتى يمكن للجميع أن يقوموا بإعداده في بيوتهم بكل سهولة في المنزل، ومن بين أنواع المخبوزات التي يرغب بعض الأشخاص في تعلم الطريقة الخاصة بها هو البريوش وبناءًا على ذلك فإننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن المكونات التي تدخل في صناعة البريوش والطريقة الخاصة بالتحضير.

مكونات صنع خبز البريوش الفرنسي

يعتبر البريوش من أنواع المخبوزات التي لا تحتاج إلى مكونات مكلفة، ولكن بالنظر إلى المكونات التي تدخل في صنع البريوش نجد أنها مكلفة أكثر من الخبز العادي الذي نقوم بشرائه من المخبز ولذلك فإنه لا عجب من أن طعم البريوش الفرنسي لذيذ بشكل أكبر من الخبز العادي وتتمثل مكونات خبز البريوش في التالي:

3 اكواب دقيق مخبوزات.

بيضة.

كيس خميرة فورية.

ملعقة زبدة كبيرة.

¼ كوب سكر مطحون.

كيس فانيليا.

قشر ليمون.

5 ملاعق لبن بودرة.

ماء فاتر.

خطوات تحضير خبز البريوش في البيت

يمكنك أن تبدأ في إعداد البريوش في البيت بسهولة ولكن يجب عليك أن تلتزم بكل الخطوات التي تدخل في تحضيره لكي يتم الحصول على هذا المذاق اللذيذ للبريوش الذي يعرفه الجميع، ولكي نستطيع أن نحصل على نفس الطعم الذي نتذوقه عند شراء البريوش من الخارج يجب أن يتم القيام بهذه الخطوات:

نحضر وعاء ونضع فيه نصف كمية السكر ونضيف البيضة المخفوقة عليه والطحين.

نقوم بإضافة الملح والفانيليا.

يتم وضع بشر الليمون.

نعجن المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع سكر وخميرة وماء دافئ مع بعضهم البعض لاختبار الخميرة.

بعد ذلك نضيف الخميرة على العجين وبعدها نضيف الزبدة والحليب.

نكمل عملية العجن.

بعد الحصول على الملمس الخاص بالعجين نتركه لكي يخمر بعد أن نغطيه جيداً.

نقوم بعد ذلك بتقطيع العجين وتشكيله على هيئة جديلة.

نقوم بوضع العجين في الفرن بعد أن نكون قد دهناه بالزبدة.

ننتظر فترة تصل إلى 20 دقيقة ومن ثم نضع الخبز في الجزء السفلي من الفرن حتى تحصل على اللون الذهبي.

القيمة الغذائية في البريوش الفرنسي