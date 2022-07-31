طريقة عمل السويسرول في المنزل خطوة بخطوة بطعم لذيذ وشهي

السويسرول يعد من الحلويات الأمريكية المحببة لدى الكثير خاصة الصغار، حيث أنها انتشرت حديثا في جميع البلاد، كما أنها لذيذة وتحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، وتختلف طرق إعدادها وتقديمها وطريقة عملها من أسرة لأسرة ويتنوع حشوها على حسب الرغبة، وتتميز هذه الحلوى بالشكل الرائع والطعم اللذيذ، وطريقة عملها في المنزل ليست مكلفة وهذا لأن مكوناتها متوفرة في كل منزل، لذلك تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على طريقة سهلة جدا حتى يتم تجهيزها في المنزل.

السويسرول

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل السويسرول في البيت بكل سهولة من خلال مكونات بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول الفاخر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عدد خمسة بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب متوسط الحجم من السكر البودر.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التي نعرضها لكم الآن يتم تجهيز السويسرول في دقائق بسيطة؛ فهو ليس مكلف ولا يستغرق وقت طويل في إعداده، والآن نتبع هذه الخطوات التالية:

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات الجافة جيدا.

ثم بعد ذلك نفصل كلا من بياض البيض والصفار عن بعض، ونضع نصف كمية الفانيليا على كل منهم بالتساوي.

نخفق البياض حتى يصبح كريمي القوام ثم نضع عليه الصفار مع الاستمرار في الخفق.

ثم بعد ذلك نضيف الدقيق إلى الخليط السائل تدريجيا مع التقليب ببطء، وذلك حتى يخرج الهواء ويتم نجاح العجينة.

يتم إحضار صينية ونضع بها ورق الزبدة ثم نضع العجين بها بالتساوي.

قبل دخول الصينية يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع بها صينية الكيك على الرف الأوسط.

نترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما.

نحضر ورق الزبدة ثم نقلب الكيك على الوجه الآخر لها.

يتم لف ورق الزبدة بالكيك مع الضغط عليها برفق وتلف على شكل رول.

ثم يتم إدخالها الثلاجة حتى تتماسك تماما.

ومن ثم يتم تحضير الكريم شانتيه بالفانيليا ليتم تزيين السويسرول.

يتم تزيين السويسرول من الداخل ويعاد لفه مرة أخرى، كما يزين من الخارج أيضا بقطع الفراولة والكريم شانيه.

من الممكن حشوها من الداخل بالكريم شانتيه أو المربي.

يتم دخولها الثلاجة حتى تتماسك وتقطع قطع على حسب الرغبة.

ثم تقدم في طبق التقديم.

نصائح مهمة لضمان نجاح كيكة السويسرول

بعض النصائح المهمة لضمان نجاح كيكة السويسرول، والتي تتمثل في الآتي: