نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأشهر الكيكات طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل في المقال التالي

تعد كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الكيكة المشهورة التي تجمع بين الكيكة والبسبوسة ويحبها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويمكن تقديمها للضيوف في المناسبات والحفلات ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضير كيكة البسبوسة في البيت بدلا من شرائها من الخارج وتعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة وتحتوي كيكة البسبوسة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب واحد من دقيق السميد

نصف كوب من جوز الهند الناعم

نصف كوب من الزيت

كوب واحد من الزبادي الطازج

نصف كوب من السكر

أربعة من البيض متوسط الحجم

رشة من الملح

رشة من الفانيليا مقادير عمل الشربات كوب واحد من السكر

كوب ونصف من الماء

رشة من الفانيليا طريقة عمل الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونقوم بتقليبهم جيدا على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماما، ثم نترك الخليط حتى يغلي على النار.

بعد ذلك نضع رشة الفانيليا ونترك الخليط حتى يغلي ويصبح ثقيل، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به البيض ورشة من الفانيليا ونقوم بخفقه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضيف السكر إلى البيض مع الاستمرار في الخفق جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي الطازج إلى الخليط مع إضافة الزيت تدريجيا والاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر تماما وتتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم نحضر وعاء ونقوم بنخل الدقيق به ونضيف إليه البيكنج باودر ورشة الملح.

نضيف الخليط إلى خليط البيض مع التقليب باستخدام ملعقة، ثم نضيف دقيق السميد ونقلب جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع بها خليط البسبوسة مع فردها في الصينية.

نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع به الصينية ونتركها حتى تنضج جيدا وتتحمر لمدة أربعين دقيقة.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها تبرد.

بعد ذلك نقطع كيكة البسبوسة ونقدمها، وبالهنا والشفاء. نصائح عمل كيكة البسبوسة يجب الالتزام بالمقادير المكتوبة في الوصفة دون زيادة أو نقص بها حتى تكون كيكة البسبوسة جيدة.

جميع المكونات يجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة.

يفضل اختيار نوع سميد فاخر حتى تكون مضبوطة.

يجب أن يكون الفرن مسخن من قبل مع اختبار نضج كيكة البسبوسة من المنتصف. عمر شويل - جدة ألذ وأشهر الكيكات طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل - ثقفني

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