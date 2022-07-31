قرص زمان وروايح زمان طريقة تحضير القرص الفلاحي

يفضل عدد كبير من الأشخاص يقدر بالآلاف إذ لم يكن بالملايين تناول المعجنات وذلك لأنها تحتوي على طعم خاص ومميز كما يوجد لها رائحة تستطيع بكل سهولة أن تجذب إليها الناس، ولذلك فإنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن طريقة عمل القرص الفلاحي بالطريقة القديمة التي تستطيع أن ترجعهم إلى ذكريات طفولتهم، وعليه فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح كل المكونات التي سوف تدخل في هذه الوصفة كما أننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات عن الطريقة الخاصة بالتحضير.

مكونات وصفة القرص الفلاحي الطرية

يحب الكثير من الأشخاص تناول القرص الفلاحي ولكن يوجد عدد كبير من الأشخاص لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها في البيت ولذلك فإنهم يرون أن تحضير هذه الوصفة في البيت من الأمور الصعبة، وينبغي علينا أن نقول أن السر كله يكمن في المقادير والمكونات المستخدمة والتي يجب أن يتم ضبطها بالطريقة الصحيحة وتتمثل مكونات وصفة القرص الفلاحي في الآتي:

كيلو دقيق ويفضل أن يكون دقيق مخبوزات.

250 جرام سمن سائل.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

100 جرام سمسم ويجب أن يتم تحميصه.

4 ملاعق صغيرة خميرة.

4 ملاعق صغيرة سكر.

¼ كوب من الحليب في حالة لم يكن متاح اللبن الرايب.

طريقة تحضير وصفة القرص الفلاحي

يمكنك بعد أن قمت بتحضير كل المكونات اللازمة لوصفة القرص الفلاحي أن تبدأ على الفور في العجن والخبز حيث ينبغي عليك أن تقوم بالخطوات التالية:

نحضر وعاء كبير وعميق.

نقوم بسكب السمنة في الوعاء وبعد ذلك نضيف الدقيق.

نعجن الخليط باليد أو باستخدام العجان الكهربائي.

ينبغي أن نضيف باقي المكونات وهي السمسم والخميرة والسكر والحليب.

نستمر في العجن مرة أخرى.

بعد أن نحصل على العجين المطلوب نبدأ في تشكيله على هيئة كرات ذات حجم متوسط.

يمكن أن نقوم هنا بإضافة القليل من السمسم على العجين.

نضع الأقراص التي قد قمنا بتشكيلها حتى يتم تخميرها.

نقوم بعد ذلك بوضع القرص في الفرن ويجب أن يكون الفرن على درجة حرارة متوسطة.

تترك القرص في الفرن لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة وتكتسب اللون المعروف للقرص.

القيمة الغذائية في قطعة واحدة من القرص الفلاحي