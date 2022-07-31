نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة هتكوني عروسة كل يوم بكريم لبان الذكر في المقال التالي

يبحث الكثير منكم عن طرق عمل وصفات كريمات مختلفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية وسهلة موجودة في البيت غير مكلفة بدلا من شراء كريمات من الخارج تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، ويعد لبان الذكر من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ويحتوي هذا المكون على عناصر غذائية مفيدة للبشرة، لذلك تقوم البنات بعمل كريمات طبيعية به. مكونات عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق لبان الذكر

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ربع كوب من ماء الورد

ملعقتان كبيرتان من الفازلين

نصف كوب من الماء العادي

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند طريقة تحضير كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به كمية الماء العادي، ثم نضعه على نار متوسطة حتى يغلي ونضع به مسحوق لبان الذكر ونقوم بتقليبه لمدة دقيقة واحدة.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه على جنب لمدة ثلاث ساعات حتى يصبح شكله مثل اللبن.

بعد ذلك نحضر وعاء الخلاط ونضع به خليط لبان الذكر وماء الورد والنشا، ثم نقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يتكون لدينا كريم لبان الذكر.

نضع الخليط على البشرة حتى نحصل على بشرة نضرة خالية من التجاعيد.

بعد ذلك نقوم بإزالة الكريم من على البشرة باستخدام الماء الفاتر.

يفضل استخدام هذا الكريم مرة يوميا للحصول على أفضل نتائج. مقادير عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة خمس ملاعق من مسحوق لبان الذكر

نصف ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من ماء الورد

ملعقتان من النشا طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به النشا وماء الورد، ثم نضيف إليهم لبان الذكر وعصير الليمون.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الكريم على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

ثم نقوم بإزالة الكريم من على البشرة ونقوم بشطفها واستخدام مرطب مناسب لها

يفضل تكرار استخدام هذا الكريم أكثر من مرة حتى نحصل على أفضل نتائج. فوائد لبان الذكر للبشرة يقوم لبان الذكر بتقليل الدهون التي تسبب كثير من المشاكل للبشرة ويعمل على ترطيبها.

يقلل لبان الذكر من ظهور التجاعيد على البشرة والخطوط الرفيعة والتخلص من البقع الداكنة.

يعمل لبان الذكر على تقليل الشوائب التي توجد على البشرة نتيجة الحبوب.

يعمل لبان الذكر على تفتيح البشرة وجعلها نضرة, عمر شويل - جدة الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة هتكوني عروسة كل يوم بكريم لبان الذكر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة هتكوني عروسة كل يوم بكريم لبان الذكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.