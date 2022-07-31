طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكثير

من المعروف والمتداول أن الطحينة من الأطعمة الشهية التي تضاف للكثير من اللحوم والأسماك والتي تعطي مذاق مميز حيث كثيرًا ما تبحث ربات المنازل عن طريقة عمل الطحينة في المنزل وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج.

طريقة عمل الطحينة في المنزل

هناك العديد من الطرق التي تساعدنا في عمل الطحينة في المنزل سوف نشرح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ربع كيلو من السمسم.

فلفل اسود.

ملح.

كمون.

بقدونس.

ملعقة كبيرة من الخل.

نص كوب من الماء الدافئ.

٤ فصوص من الثوم.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار طاسة تيفال ونضع بها السمسم ونقوم بتحميصه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

نقوم بوضع تلك المكونان في بولة ونقوم بتقليب المكونات التي تم ذكرها مع بعضها البعض.

نحضر السمسم بعد أن يبرد ونقوم بطحنه ثم نضيفه إلى المكونات السابقة.

نقوم بوضع تلك المكونات في برطمان ونضعه في الثلاجة وبذلك تكون الطحينة جاهزة للاستخدام وبذلك نكون قد قمنا بعمل الطحينة في المنزل بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج.

استخدام الطحينة

تدخل الطحينة في عمل الكثير من الأطعمة مثل الفول بأنواعه.

يمكن إضافة الطحينة للسلطات حيث تعطي طعم مميز.

يمكن إضافتها على الأسماك واللحوم والفراخ المشوية.

من أشهر الأطعمة التي تدخل بها الطحينة الكبدة الاسكندراني.

أهمية الطحينة