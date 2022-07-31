ماسك القهوة والحليب للتبيض وتوحيد لون البشرة والتخلص من تصبغات الوجه

القهوة والحليب للتبيض، إذا كنتِ بحاجة إلى تفتيح فوري لبشرتك لتبدو ناصعة البياض خلال دقائق فقط عليك باستخدام ماسك القهوة والحليب للتبيض، حيث يعمل هذا الماسك بقوة فعالة في تفتيح بشرة الوجه والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية المزعجة، وهذا بفضل التركيبة الطبيعية الفعالة لحبيبات القهوة والفيتامينات والعناصر والمواد الغذائية الضرورية لتحسين صحة البشرة التي توجد في الحليب، ومن أهم ما يميز هذا الماسك الطبيعي أنه يمكن تحضيره في دقائق معدودة ونتائجه فورية وفعالة، تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال للتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة والحليب المساعد في تفتيح البشرة.

القهوة والحليب للتبيض

عليك بدمج ملعقة كبيرة من حبيبات القهوة ونصف ملعقة صغيرة من بودرة الحليب في صحن صغير الحجم.

إضافة ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل إلى القهوة مع التقليب المستمر للحصول على قوام متماسك وناعم.

توزيع الماسك على الوجه والرقبة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها البقع الداكنة.

تدليك الوجه بالماسك ثم يتم يترك لمدة ربع ساعة حتى أن يجف تماماً.

شطف الوجه بالغسول والماء البارد ثم يجفف بمناديل ناعمة.

ماسك القهوة التركية للتبيض

كما يمكن استخدام القهوة التركية مع العسل للحصول على تفتيح فوري وفعال للبشرة، وذلك من خلال:

مزج ملعقة كبيرة من القهوة التركية، مع ربع ملعقة من بودرة الحليب، وملعقة كبيرة ونصف من العسل.

ثم يطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة عشرة دقائق قبل أن يشطف بالماء البارد.

حيث يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وزيادة ترطيبها وجعلها ناعمة ونضرة ومشرقة.

ماسك القهوة والنشا والحليب

هذا الثلاثي الرائع من أقوى الوصفات الطبيعية لزيادة تفتيح البشرة وجعلها صافية وناعمة، وذلك لأن كلا من القهوة أو النشا أو الحليب يمتلكون مواد ومركبات طبيعية فعالة تزيد من نسبة الكولاجين في الجلد، مما يعزز من تحسين صحة البشرة، لذلك عليك: