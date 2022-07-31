نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الطاسة الشهيرة بطريقة مختلفة في 10 دقائق وبدون فرن اسرع طريقة فى الاوقات الحرجة في المقال التالي
تعتبر فطائر الطاسة الشهيرة ضرورية لأي حفلة أو حدث إنها سهلة الصنع ويمكن عملها بسهولة لتناسب أذواق ضيوفك كل ما تحتاجه هو القليل من الأوعية وبعض الحشوات المفضلة لديك الفطائر هي طعام الإفطار الشعبي يمكنك جعلها حلوة أو مالحة ، يسهل العثور عليها ويمكن تحويلها إلى مجموعة متنوعة من الفطائر. سواء كنت تخدمها لحشد كبير أو تأكلها بنفسك ، فإن الفطائر تعد خيارًا رائعًا لتناول الإفطار أو الغداء أو العشاء تعتبر وجبات سريعة لا تتطلب الكثير من المكونات ويحبها الأطفال والكبار على حد سواء – حتى أنها ذات قيمة غذائية عالية حيث تعتبر وجبة خفيفة على المعدة في هذه المقالة ، سنناقش كيفية صنعها بأسهل طريقة ممكنة
طريقة عمل فطائر الطاسة
توجد طرق مختلفة لعمل فطائر الطاسة وسوف نتناولها خلال تلك السطور وخلال ١٠ دقائق فقط تكون جاهزة تمامًا:
المكونات المطلوبة لعمل فطائر الطاسة
- ٢ كوب من الدقيق.
- عدد ٢ من البيض.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- ثلاث ملاعق من الشبت والبقدونس.
- ٤ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ٣ ملعقة صغيرة من السكر أو حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به البيض مع الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدًا.
- نقوم بإضافة الدقيق والزيت إلى تلك المكونات ونقلبها جيدًا بنفس القالب.
- نقوم بإضافة البقدونس والشبت بعد تقطيعه مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بإضافة ٣ ملاعق كبار من السكر مع التقليب المستمر.
- نقوم بإحضار طاسة من التيفال ونضع بها نقطة من الزيت ونقوم بإضافة تلك الخليط بمقدار ٣ ملاعق كبار وننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي المتميز ونقوم بقلبها على الجانب الأخر.
- نقوم بإحضار طبق مسطح ونضع به مناديل مطبخ ونقوم بوضع الفطائر على المنديل وبذلك تكون الفطائر جاهزة للتقديم في أقل من ١٠ دقائق وبإمكانيات متوفرة لدى كل منزل وبدون الحاجة إلى استخدام فرن والعناء .
أهمية فطائر الطاسة
- تعتبر فطائر الطاسة من الوجبات السريعة المفيدة للجسم علاوة على طعمها الشهي الذي يفضله الكثير من الاطفال
تحتوي فطائر الطاسة على بروتين بسبب احتوائها على مكون البيض.
- بالإضافة إلى احتوائها علىالعناصر من المعادن والفيتامينات اللازمة للجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطائر الطاسة الشهيرة بطريقة مختلفة في 10 دقائق وبدون فرن اسرع طريقة فى الاوقات الحرجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.