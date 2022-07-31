فطائر الطاسة الشهيرة بطريقة مختلفة في 10 دقائق وبدون فرن اسرع طريقة فى الاوقات الحرجة

تعتبر فطائر الطاسة الشهيرة ضرورية لأي حفلة أو حدث إنها سهلة الصنع ويمكن عملها بسهولة لتناسب أذواق ضيوفك كل ما تحتاجه هو القليل من الأوعية وبعض الحشوات المفضلة لديك الفطائر هي طعام الإفطار الشعبي يمكنك جعلها حلوة أو مالحة ، يسهل العثور عليها ويمكن تحويلها إلى مجموعة متنوعة من الفطائر. سواء كنت تخدمها لحشد كبير أو تأكلها بنفسك ، فإن الفطائر تعد خيارًا رائعًا لتناول الإفطار أو الغداء أو العشاء تعتبر وجبات سريعة لا تتطلب الكثير من المكونات ويحبها الأطفال والكبار على حد سواء – حتى أنها ذات قيمة غذائية عالية حيث تعتبر وجبة خفيفة على المعدة في هذه المقالة ، سنناقش كيفية صنعها بأسهل طريقة ممكنة

طريقة عمل فطائر الطاسة

توجد طرق مختلفة لعمل فطائر الطاسة وسوف نتناولها خلال تلك السطور وخلال ١٠ دقائق فقط تكون جاهزة تمامًا:

المكونات المطلوبة لعمل فطائر الطاسة

٢ كوب من الدقيق.

عدد ٢ من البيض.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ثلاث ملاعق من الشبت والبقدونس.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

٣ ملعقة صغيرة من السكر أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به البيض مع الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدًا.

نقوم بإضافة الدقيق والزيت إلى تلك المكونات ونقلبها جيدًا بنفس القالب.

نقوم بإضافة البقدونس والشبت بعد تقطيعه مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بإضافة ٣ ملاعق كبار من السكر مع التقليب المستمر.

نقوم بإحضار طاسة من التيفال ونضع بها نقطة من الزيت ونقوم بإضافة تلك الخليط بمقدار ٣ ملاعق كبار وننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي المتميز ونقوم بقلبها على الجانب الأخر.

نقوم بإحضار طبق مسطح ونضع به مناديل مطبخ ونقوم بوضع الفطائر على المنديل وبذلك تكون الفطائر جاهزة للتقديم في أقل من ١٠ دقائق وبإمكانيات متوفرة لدى كل منزل وبدون الحاجة إلى استخدام فرن والعناء .

أهمية فطائر الطاسة