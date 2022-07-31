هتاكلوا صوابعكم وراها... طريقة عمل فتة الشاورما السوري الأصلية بكل تكتاها احلي واطعم من الجاهز

طريقة عمل فتة الشاورما السوري،فتة الشاورما السوري من الأكلات السورية التي أحبها الكثير من المصريون وزاد الإقبال عليها بشكل كبير ويمكن عمل فتة الشاورما السوري في المنزل وتناولها مع العائلة بدلا من شرائها فهي سهلة التحضير وبمكونات بسيطة وهي صحية يمكن للأطفال تناولها كما أنها من الوصفات المختلفة الجديدة التي من السهل تجربتها بدلا من كثرة التفكير في نوع أكلة اليوم.

طريقة عمل فتة الشاورما السوري

المكونات

كيلو صدور دجاج مخلي.

3 طماطم مقطعة شرائح طويلة.

3 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

3 قرون فلفل ألوان أحمر، أخضر، وأصفر مقطع شرائح.

رشه من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

3 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم.

نصف ملعقة كبيرة زعتر.

نصف ملعقة كبيرة بثل بودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ممسوحة ثوم باودر.

ملعقة إلا ربع ملح ابيض

رشه سكر.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

6 ملعقة صغيرة خل.

مكونات العيش المحمص

2 رغيف عيش شامي مقطع مكعبات.

5 ملعقة صغيرة زيت.

مقادير الأرز ألبسمتي

2 كوب أرز بسمتي.

لتر مرقة دجاج أو لحم.

ربع ملعقة كبيرة كركم.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة زيت.

2 ملعقة صغيرة سمن.

مقادير صوص الشاورما

2 كوب زبادي.

2 كيس صغير مايونيز.

2 ملعقة صغيرة طحينه.

ربع معلقة صغيرة ملح.

2-3 فصوص ثوم مهروس.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

غسل صدور الدجاج وتقطيعها طوليا.

وضع قطع الدجاج في وعاء وإضافة البصل والثوم البودر والملح والسكر وغيره من مكونات البهارات والخل الأبيض.

وضع خليط الدجاج في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.

وضع مقلاة على النار وإضافة الزيت فيها وعندما يسخن نضيف قطع الدجاج وتقليبها لعدة دقائق.

إضافة البصل والطماطم وفلفل الألوان وتقليبهم مع الدجاج وتركها حتى تستوي.

رفع الدجاج من على النار وإضافة البقدونس المفروم وتقليبه مع الدجاج وتركه جانبا حتى يبرد لوقت الاستخدام.

تحضير الأرز

غسل الأرز ونقعه لمدة ساعة أو ساعتين.

وضع حلة على النار وإضافة الزيت والسمن فيها ثم تصفية الأرز ووضعه في الحلة والتقليب لمدة دقيقتين ثم إضافة الكركم والتقليب لمدة دقيقتين.

إضافة المرقة على الأرز وهي ساخنة والملح والتقليب جيدا وعندما يغلي الأرز نقوم بتهدئة النار حتى يستوي.

تحضير العيش

دهن صينية الفرن بالزيت ثم رص العيش في الصينية ووضعها في الفرن وتقليب العيش كل 3-5 دقائق حتى يتحمص.

تحضير صوص الشاورما