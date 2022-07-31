طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية.. زي المطاعم وسر ال تتبيلة الشهيرة مش هتشتريه من برة تاني

تعد الكفتة من الأكلات اللذيذة والشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وتعد كفتة الحاتي من أشهر أنواع الكفتة المشوية التي تعدها العديد من المطاعم بطريقة شهية وللذيذة، حيث تعتقد معظم الأمهات أنه لا يمكن إعدادها في المنزل بنفس طعم وجودة المطاعم، أو أنها تحتاج إلى الكثير من المكونات لعملها بالمنزل، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بالضبط بنفس طعم المطاعم وبأقل التكاليف.

مكونات كفتة الحاتي المشوية

ونتابع معكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كفتة الحاتي في المنزل، والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، وتوجد في أغلب المطابخ بالمنزل، وإليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.

كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة.

قطعة دهن مقطعة إلى قطع صغيرة.

بصلتان مفرومتان بشكل ناعم.

عدد 4 ملاعق كبيرة من الشبت والبقدونس المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة تكون صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بالمنزل

من منا لا يعشق تناول كفتة الحاتي والتي تعد من أشهي أنواع الكفتة على الأطلاق، ولذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير بطريقة سهلة وللذيذة.