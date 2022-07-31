نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية.. زي المطاعم وسر ال تتبيلة الشهيرة مش هتشتريه من برة تاني في المقال التالي
تعد الكفتة من الأكلات اللذيذة والشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وتعد كفتة الحاتي من أشهر أنواع الكفتة المشوية التي تعدها العديد من المطاعم بطريقة شهية وللذيذة، حيث تعتقد معظم الأمهات أنه لا يمكن إعدادها في المنزل بنفس طعم وجودة المطاعم، أو أنها تحتاج إلى الكثير من المكونات لعملها بالمنزل، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بالضبط بنفس طعم المطاعم وبأقل التكاليف.
مكونات كفتة الحاتي المشوية
ونتابع معكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كفتة الحاتي في المنزل، والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف، وتوجد في أغلب المطابخ بالمنزل، وإليكم هذه المكونات موضحة كالتالي.
- كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة.
- قطعة دهن مقطعة إلى قطع صغيرة.
- بصلتان مفرومتان بشكل ناعم.
- عدد 4 ملاعق كبيرة من الشبت والبقدونس المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- ملعقة تكون صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بالمنزل
من منا لا يعشق تناول كفتة الحاتي والتي تعد من أشهي أنواع الكفتة على الأطلاق، ولذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير بطريقة سهلة وللذيذة.
- أولا نقوم بإحضار وعاء عميق للخلط، ثم نقوم بوضع الكيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة، ثم نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والقرفة وبهارات الكفتة والثوم البودرا ونقلب كل هذه التوابل جيدا مع اللحمة حتى تمتزج به.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البصلتان المفرومتان، والأربع ملاعق من الشبت والبقدونس المطحون، وقطع الدهن الصغيرة والتي تعطي مزاقا للذيذا للكفتة.
- قلبي كل هذه المكونات معا حتي تمتزج تماما نضع الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نبدأ بعد ذلك في عملية الشواء على الفحم واستمتعي بأشهى كفتة للحاتي زي المطاعم بالضبط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية.. زي المطاعم وسر ال تتبيلة الشهيرة مش هتشتريه من برة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.