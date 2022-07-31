حضري احلى طبق ارز بلبن كريمي بمعلقة كريم چانتيه

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حضري احلى طبق ارز بلبن كريمي، يعد الأرز باللبن من الحلويات التي تحضر بكل سهولة ويحبها الجميع وأيضا مفيدة جدا وغنية بالفيتامينات والكالسيوم ويمكن تناول الأرز بلبن كتحاية بعد الوجبات أو إعتباره كوجبة إفطار خفيفة ويمكن تقديمه سادة أو مع المكسرات وجوز الهند أو يمكنك إضافة الأيس كريم إليه. مكونات تحضير الأرز بلبن الكريمي: 4 أكواب كبيرة من الحليب.

نصف كوب من الأرز المصري.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ربع كوب من الحليب.

كوب من كريمة خفق الحلويات. طريقة تحضير الأرز بلبن الكريمي: نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب ونرفعه على النار ليغلي. ثم نقوم بإضافة الأرز المغسول والمصفى جيدا ونقلبه ثم نقوم بتغطية الأرز. نرفع الإناء من النار ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يشرب الأرز الحليب بالكامل. ثم نقوم برفع الإناء إلى النار مرة أخرى ونضيف إليه السكر ونتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة كريمة الخفق والفانليا ونقلبه جيدا حتى يغلي. ثم نقوم بإحضار ربع كوب من الحليب ونضيف إليه النشا ونقلبه جيدا ثم يضاف إلى الأرز. نستمر في التقليب جيدا ثم نرفع الإناء من النار ونسكب الأرز في الكاسات المخصصة له. وعندما يبرد قليلا ندخله إلى الثلاجة ثم يقدم باردا. مكونات تحضير أرز بلبن بالكريم شانتيه: 2 كيلو من الحليب.

كوب كبير من الأرز المصري الأبيض.

كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الحليب.

مكسرات وجوز الهند لتزين الأرز بلبن. طريقة تحضير أرز بلبن بالكريم شانتيه: نقوم بغسل الأرز جيدا وننقعه في الماء لمدة ربع ساعة ثم يصفى جيدا. ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب والأرز ونرفعه على النار حتى الغليان مع التقليب المستمر. بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ثم نرفعه من على النار ونتركه لمدة ساعة حتى يتشرب الأرز الحليب. ثم نقوم برفع الإناء مرة أخرى على النار ونضيف إليه السكر ويقلب جيدا. بعد ذلك نحضر نصف كوب من الحليب ونضيف فيه النشا ويقلب جيدا ثم نضيفه إلى الأرز. ثم نقوم بإضافة الكريم شانيه إلى كوب من الحليب ويقلب جيدا ثم نضيه إلى الأرز بالتدريج مع الإستمرار في التقليب. نقوم برفع الإناء من النار ونسكب الأرز في كاسات الأرز بلبن وتزين بالمكسرات وجوز الهند. عمر شويل - جدة حضري احلى طبق ارز بلبن كريمي بمعلقة كريم چانتيه - ثقفني

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