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طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من المعجنات المصرية الأصل تحديدا فى منطقة الريف والصعيد، وتوارثته الأجيال عبر العصور المختلفة وكان يقدم فى الزيارات الهامة كنوع من الحفاوة والاستقبال الرحب، وتعتقد الكثير من ربات البيوت أن إعداد الفطير المشلتت فى المنزل يعد أمراً صعبا لذلك يفضلون دائما شرائه جاهزاً من محلات المخبوزات والفطائر، ولكن عادة يكون مرتفع الثمن لأنه يصنع بالسمن البلدي الفلاحي، لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقته الأصلية وبكل أسراره وكيفية توريقه باحترافية كي تضمني نجاحه وتقدميه إلى أسرتك وأطفالك وتستغنى عن شرائه مرة أخرى. طريقة عمل الفطير المشلتت المقادير: كيلو دقيق.

ملعقتين سكر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

سمن بلدي طري.

رشه ملح.

ماء فاتر للعجن. طريقة التحضير قومى بإذابة السكر فى الماء الفاتر جيدا.

احضري إناء ضعي به الدقيق والملح والفانيليا والبيكنج بودر وقلبيهم معا باليد حتى تتداخل المكونات.

أفرغى الماء الفاتر على المكونات بشكل تدريجي مع قيامك بالعجن باليد حتى تحصلي على القوام المناسب، بحيث لا يكون العجين سائلا.

استكملي العجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تلاحظي أن العجينة أصبحت مطاطية وناعمة ولا تلتصق فى اليد.

لمى العجينة على شكل كورة ثم ضعي على وجهها قليل من الزيت، ثم قومى بتغطيتها بكيس من الاسترتش وفوقه فوطة نظيفة واتركي العجين لكى يرتاح لمدة ساعتين على الأقل.

جهزي سطح العمل الذي سوف تقومي بفرد العجين عليه، عن طريق رشه بقليل من الدقيق ثم ضعي العجينة عليه وقومى بفردها بالنشابة حتى تصبح متوسطة السمك.

وزعي السمن البلدي الطري على العجين جيدا حتى تغطيها بالكامل.

لفي العجين بشكل اسطواني لكى يتم توريقه ثم اتركي ربع ساعة لكى يرتاح.

افردي العجينة مرة أخرى بواسطة النشابة، بحيث يكون سمكها حوالى 1 سم.

ضعي الفطيرة فى صينية فرن مدهونة بالزيت أو السمن.

ادخلي الفطيرة إلى الفرن على أعلى درجة حرارة وانتظري 10 دقائق حتى تلاحظي أنها بدأت تعلو وتتلون من أعلى وأسفل.

بعد إخراج الفطير قومى برش ماء فاتر عليها فورا ثم يتم تغطيتها بفوطة لكى لا يصبح الفطير ناشفا. عمر شويل - جدة أحلى من المخابز.. طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي مورق وطري - ثقفني

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