أفضل طريقة لعمل الرقاق الفلاحي على أصوله باللحمة المفرومة

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة، واحدة من أكثر الوصفات التي ترغب عدد كبير من السيدات في معرفة تحضيره، فهي واحدة من أهم الوصفات المصرية القديمة التي كانت تقدم على السفرة الرمضانية وما زالت حتى الآن، وهذا نظراً لما تتمتع به من مذاق شهي ولذيذ وتدعم الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، فإذا كنتٍ عزيزتي ترغبين بمعرفة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة عليكِ بمتابعة هذا المقال التالي.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

الرقاق من الأطعمة الشهية واللذيذة مثل الجلاش، فهو يحضر بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناته موجودة في كل منزل، فهو مميز للغاية ويقدم على الطريقة الفلاحي الأصلية، بجانب الأطعمة الرئيسية، فهو يحضر بكثرة في التجمعات العائلية والعزائم والموائد، فإليكي سيدتي طريقة عمل الرقاق الفلاحي على أصولة، تابعي المكونات وطريقة التحضير لصنعه لعائلتك.

المكونات

لفه من ورق الرقاق الناشف.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

لتر ونصف من مرقة اللحم أو الدجاج أو البط.

حبة كبيرة من البصل المفروم فرماً ناعماً.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة.

خطوات التحضير