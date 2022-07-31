بدهنه واحدة وشك هينور... والتخلص من سواد السنين نهائياً وتحدي

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عمر شويل - جدة بدهنه واحدة وشك هينور، ويعد كنز رباني، قبل النوم تساعد بشكل كبير في ازالة التجاعيد والهالات السوداء من البشرة، وتساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة, وتجعل البشرة جميلة ونظيفة وخالية من جميع العيوب والمشاكل, وتبحث كل فتاه علي بشرة خالية من العيوب ومشرقة وناصعة البياض بكل سهولة، واليوم بفضل الله سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن الوصفة بدهنه واحدة وشك هينور في الظلام ويجعل البشرة نظيفة وخالية من التجاعيد والهالات السوداء بشكل خرافي 2022.

مكونات بدهنه واحدة وشك هينور قبل النوم تخلصكم من جميع مشاكل البشرة بشكل فوري2022

سوف نتعرف علي مكونات سخرية وموجودة داخل كل منزل تساعد في عمل كنز رباني لتنظيف البشرة وهي كما يلي:-

معلقة من كريم نيفيا.

معلقة من زيت الكتان.

نصف معلقة من زيت الزيتون.

ربع معلقة من ماء الورد.

معلقة من زيت اركان.

نصف معلقة من عصير الليمون.

مكونات بدهنه واحدة وشك هينور للبشرة

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير بدهنه واحدة في المنزل بخطوات بسيطة جدا وتساعد في ازالة الهالات السوداء والتجاعيد من البشرة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة ونضع بها الكريم ثم نضيف عليه زيت الكتان وزيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم زيت اركان ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات بكل سهولة وبشكل افضل. ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي ومتجانس جدا.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام خليط بدهنه واحدة علي البشرة بكل سهولة وبشكل سريع جدا وهي كالاتي:-

ثم نغسل البشرة جيدا حتي تصبح نظيفه تمام من أي غبار او كريمات.

نقوم قبل النوم بوضع الخليط علي البشرة بتساوي علي جميع اجزاء البشرة والرقبة وحول العينين.

ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة ليلة كاملة ونغسها في الصباح حتي نحصل علي نتائج رهيبة بفضل الله.

نكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق بشكل كبير وجميل وملاحظ بفضل الله.

مكونات كريم نيفيا القهوة الجبار

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل الكريم الرهيب وهى كالتالي:-

خمس ملاعق من مسحوق القهوة. ملعقة كبيرة من كريم نيفيا. ملعقة صغيرة من ماء الورد. 3 معالق كبيرة من جل الألوفيرا. ملعقة من صغيرة من زيت اللوز. أربع نقط من فيتامين E. 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم نيفيا القهوة الجبار بخطوات مضمونة وفي خلال دقائق معدودة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء ثم نضع به خمس ملاعق من مسحوق القهوة ثم نيفيا ثم زيت اللوز ثم قطرات فيتامين E ثم جل الألوفيرا ثم ماء الورد ثم زيت الزيتون.

ثم يتم تقليب المكونات السابقة بطريقة سريعة حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح كالمعجون.

يتم وضع الكريم الجبار في علبة من الزجاج ثم نضعه بالثلاجة حتى يتم استخدامه.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام الكريمالسحري لبياض الوجه وهى كما يلي:-