نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل BB cream بكل سهولة في المنزل توحيد وترطيب البشرة وخافي للعيوب في المقال التالي
طريقة عمل BB cream في المنزل بكل سهولة بأقل تكلفة ممكنة دون الحاجة لشرائه من محلات مستحضرات التجميل، حيث إن بي بي كريم من المنتجات الغنية عن التعريف التي تعمل على توحيد لون البشرة والحصول على بشرة خالية من العيوب والبقع الداكنة ويعمل على تغطية مثالية للبشرة، حيث يمكنك الاعتماد عليه كنوع من الفاونديشن أو كريم الأساس كما أننا سوف نقوم بتدعيمه بخاصية الوقاية من الشمس حتى تكون نتائجه مبهرة وجبارة ولن يختلف عن الأصلي الذي تقومي بشرائه بسعر غالي ولكن هذه المرة سوف تقومين يتصنيعه بنفسك في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة.
طريقة عمل BB cream
كما اعتدنا على أن نقدم لكم كل ماهو مجرب ومفيد للبشرة والشعر بأقل تكلفة ونتائج مبهرة سوف نقدم اليوم كريم ممتاز وخفيف للبشرة يوحد لونها ويفتح البقع الداكنة ويقي أيضًا من أشعة الشمس الضارة التي قد يتعرض لها الوجه خلال هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يخفي أي بثور أو نمش أو حبوب في الوجه فيعمل على تغطية ممتازة للوجه.
مكونات BB cream
- 2 ملعقة صغيرة من كريم مرطب ويفضل نوع خفيف على البشرة مثل نيفيا سوفت.
- 2 ملعقة من جل الصبار.
- نصف ملعقة صغيرة من كريم الأساس المتوفر لديكي.
- نصف ملعقة صغيرة من الجيليسرين الطبي.
طريقة عمل بي بي كريم في المنزل
- احضري وعاء نظيف تمامًا.
- ثم ضعي الكريم المرطب وجل الصبار واخلطي.
- بعد ذلك أضيفي كريم الأساس والجيلسرين واخلطي المكونات معًا.
- احضري علبة من الزجاج نظيفة وجافة.
- ثم قومي بوضع كريم BB بداخلها.
- أصبح الكريم الآن جاهزًا للاستخدام.
- مدة صلاحية استخدام كريم بي بي للبشرة من 4 إلى 5 شهور.
مميزات BB cream
هناك العديد من المزايا الرائعة في هذا الكريم ومن تلك المزايا التي تحتاج إليها كل فتاة الآتي:
- يعمل BB cream على تفتيح لون البشرة بطريقة آمنة وطبيعية.
- إخفاء البقع الداكنة مهما كانت قديمة.
- العمل على الحماية من أشعة الشمس.
- ترطيب عالي ومثالي للبشرة.
- سهولة فرده على البشرة.
- تغذية البشرة ونضارتها بفضل جل الصبار.
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