كريم مضاد الشيخوخة والتجاعيد هيمسح التجاعيد من وشك مسح

كريم مضاد الشيخوخة والتجاعيد من الكريمات التي يبحث عنها الكثير من النساء حيث تتعرض البشرة إلى العديد من العوامل التي تجعلها تتعرض للشيخوخة المبكرة، لذلك نجد أن هناك الكثير يلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل ولكن تلك المستحضرات تحتوي على مواد كيماوية تعمل على إلحاق الضرر الكبير بالبشرة، فضلاً عن أن تلك المستحضرات التجميلية باهظة الثمن لذلك أحضرنا لكم أفضل كريم مضاد الشيخوخة والتجاعيد وسوف يعمل على مسح التجاعيد من الوجه في أقل من أسبوعين والنتيجة سوف تكون مذهلة بالإضافة إلى أنه سوف يشد البشرة ويفتح لونها وذلك الكريم آمن تمامًا لمنطقة حول العين.

كريم مضاد الشيخوخة

إن كريم مضاد التجاعيد يعمل على شد التجاعيد بكل سهولة من الرقبة والوجه واليدين ويعمل على تصغير عمرك ويترك البشرة نضرة ونقية جدًا وخالية من المشاكل والعيوب وسوف نحضر كريم الكولاجين الطبيعي الذي سوف يعيد الحياة إلى بشرتك من جديد من خلال مكونات بسيطة جدًا وطبيعية ولها فائدة عظيمة على البشرة.

طريقة عمل كريم الكولاجين للتجاعيد

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين ماء ورد.

تحضر كريم مضاد التجاعيد

أولاً نقوم بغسل بذور الكتان جيدًا بالماء وتصفيتها. ثم وضع كوب ماء عليها ورفعها على النار حتي تغلي غلوة واحدة. بعد ذلك نقوم بتصفيتها من البذور ثم نتركها جانبًا. نقوم بإحضار جل الصبار ثم نضربه في الخلاط جيدًا. بعد ذلك نضعه في وعاء ونضع عليه ملعقة من النشا. نقلب النشا مع جل الصبار حتى يختفي النشا تمامًا. ثم نرفع المكونات على حمام ماء ساخن ونقلب حتى تتجانس وتتماسك المكونات. بعد ذلك نقوم بإنزال خليط النشا والصبار ونتركه يبرد. ثم نقوم بوضع ماء الكتان عليه ونقلب جيدًا. نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو وماء الورد. أصبح الآن كريم التجاعيد الطبيعي جاهزًا للاستخدام. نضعه في وعاء أو علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة. هذا الكريم الطبيعي مدة استخدامه حتى 20 يوم فقط.

طريقة استخدام كريم مضاد الشيخوخة الطبيعي

اغسلي الوجه جيدًا بالماء. ثم قومي بوضع طبقة خفيفة في المساء واتركيها على وجهك حتى الصباح. اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد في الصباح. بعد ذلك ضعي كريم مرطب.

طريقة عمل مقشر للوجه

يعد التقشير من أهم الأشياء التي يجب اتباعها من أجل تحقيق أفضل نتائج لأي ماسك أوكريم، حيث يقوم التقشير الطبيعي بالعمل على إزالة الطبقة الميتة التي تكون على سطح الجلد مما يكون هناك نتائج مبهرة وسريعة عندما نقوم باستخدام كريم أو ماسك ما ومواد التقشير كالآتي: