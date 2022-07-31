نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من تسخين تلك الأطعمة تصبح سامة وخطيرة على الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحذير من تسخين تلك الأطعمة، تسخين الطعام المتبقي من اليوم الماضي أو المستخدم صباحًا من العادات الشائعة في هذا الجيل خاصةً بعد يوم شاق في العمل أو يوم مليء بالمغامرات والأحداث التي تجعلنا نشعر بالتعب والإرهاق من أجل تحضير طعام جديد، لهذا نقوم باستخدام الطعام المتاح ووضعه في الفرن لتسخينه وتناوله من جديد ولكن ما لا يعلمه الكثير منا هو أن تسخين الطعام مرة أخرى قد يسبب أضرار لا حصر لها في أنواع معينة فما هي؟

أطعمة سامة عند تسخينها

إعادة تسخين الطعام سواء المستخدم مسبقًا أو من جديد قد يكون ضارًا وسامًا علينا إذا لم يتم اتباع الخطوات الصحيحة في التسخين ومن أشهر الأطعمة التي تصبح سامة إذا تم تسخينها:

الدجاج

الدجاج المستخدم يجب أن يكون بحرارة المبرد وإذا لزم تسخينه يجب أن تصل درجة الحرارة في الفرن لأكثر من ثمانين درجة مئوية حتى نضمن قتل البكتيريا أو الجراثيم التي تتواجد في الدجاج وإذا مرت ثلاثة أيام على دجاج مطبوخ يتم التخلص منه.

البطاطس

إعادة تسخين البطاطس غير مضمون في قتل البكتريا أو الجراثيم التي قد تنمو على البطاطس أثناء تركها في درجة حرارة الغرفة أو حتى درجة حرارة الثلاجة أو حتى إذا كانت مغلفة بالقصدير لهذا يفضل عدم استخدام البطاطس في اليوم التالي حتى إذا تم تسخينها.

الأرز

إعادة تسخين الأرز لن يكون خطرًا نتيجة للبكتيريا حيث يتم القضاء عليها بسهولة ولكن الخطر يكون في الأبواغ حيث تتحول وتصبح مقاومة للحرارة وسامة لنا، وإذا لزم استخدام الأرز يجب أن تكون الحرارة مرتفعة ووصلت إلى جميع الأجزاء.

البيض

تسخين البيض مرة أخرى بعد حوالي ثلاث ساعات بحد أقصى من التسخين بالمرة الأولى إذا كان البيض خارج الثلاجة عادة ضارة ففي تلك الساعات تنمو بكتيريا السالمونيلا والتي بدورها تتسبب في الإصابة بالتسمم.

المأكولات البحرية

تسخين المأكولات البحرية التي تم اصطيادها مباشرة أمر صحي ومعتاد ولكن الغير صحي هو إذا تم تسخين تلك الأطعمة مرة ونرغب في تسخينها من جديد إذا كانت محفوظة في حرارة الغرفة ولم توضع في الثلاجة.