طريقة عمل الدجاج الكنتاكي المقرمش وأرز ريزو بكل سهولة مثل المحلات

يُعد الدجاج الكنتاكي وجبة محببة لدى جميع الأطفال والكبار أيضًا، فيرغب الجميع في تناولها في الأجازات والرحلات ولاكن ترغب كل ربة منزل في توفير كل ما هو محبب لدى أفراد العائلة بجودة عالية بدلاً من شراءه من المحلات وغير مضمون جودته، فاليوم سوف نتناول طريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل منزل للحصول على أشهى دجاج كنتاكي مقرمش ولذيذ ومضمون جودته.

مكونات تتبيلة الدجاج الكنتاكي

فرخة متوسطة الحجم.

2 كوب حليب رايب.

ملعقة بابريكا.

ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة بصل بودرة.

ملعقة فلفل أسمر.

ملح.

مكونات تغطية الدجاج الكنتاكي

كوب دقيق أبيض.

كوب نشأ.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة بصل وثوم بودر.

ملعقة بابريكا.

ملعقة ملح.

ملعقة بهارات دجاج.

طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي

أولاً نقوم نتقطيع الدجاج إلى ثمانية قطع وغسلها جيداً، وتنقع في ماء وخل لمدة ربع ساعة ثم تصفى. في وعاء كبير نضع الحليب الرايب والملح والفلفل الأسمر و باقي مكونات التتبيلة وتقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نضع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ليلة كاملة في الثلاجة. ثانياً نضع في وعاء آخر الدقيق والنشأ والبيكينج بودر والبهارات البصل والثوم والبابريكا والفلفل الأسمر ونقلب المكونات معاً للحصول على خليط تغطية الدجاج. نقوم بإحضار قطع الدجاج وتصفيتها من التتبيلة، ثم نقوم بوضعها في خليط تغطية الدجاج الذي سبق تجهيزه.

نعمل على تغطية قطع الدجاج بشكل جيد بخليط الدقيق والنشأ، قطعة تلو الآخرة حتى نفاذ الكمية. نضع في مقلاة زيت غزير ونشعل النار، وعندما يسخن الزيت جيداً ننزل بقطع الدجاج ثم نهدئ النار قليلاً ونغطي المقلاة. نقلب الدجاج على الجهتين حتى تأخد اللون الذهبي. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية الدجاج. وبعد ذلك نضع الدجاج الكنتاكي بعد تسويه وتحميرة في صينية وندخلها الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح مقرمشة مثل الجاهزة من المحلات وبالهناء والشفاء.

ملاحظات لنجاح عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل

أولاً يجب ترك الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة أو على الأقل ثلاث ساعات للحصول على مذاق شهي. وضع الدجاج الكنتاكي بعد تحميرة في فرن ساخن لمدة 10 دقائق يجعلة مقرمش أكثر. يجب أن يكون وزن الدجاج متوسط لكي تنضج من الداخل بسهولة.

مكونات عمل أرز ريزو

2 كوب أرز مصري.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 بصلة مفرومة.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة فلفل أسمر.

ملعقة بهارات دجاج.

ملح.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة صوص باربيكيو.

ملعقة كبيرة كاتشب.

طريقة تحضير أرز ريزو

أولاً نضع في وعاء كبير زيت ونقوم بتشويح الأرز به بعد غسله جيداً وتصفيته. نضيف جميع البهارات على الأرز والكاتشب، ثم نضيف الماء ويكون مغلي ونقلب جيداً. نهدئ النار ونترك الأرز حتى يكتمل النضج، ويقدم مع صوص الباربيكيو والدجاج الكنتاكي.

مكونات ومقادير عمل سلطة الكول سلو

تعتبر سلطة الكول سلو من المقبلات التي يفضلها الجميع لمذاقها الرائع، كما أنها طبق أساسي بجانب العديد من المأكولات وعلى رأسهم الدجاج الكنتاكي، وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها فالمنزل.

2 كوب كرنب أبيض مبشور.

كوب جزر مبشور.

بصلة صغيرة الحجم مبشورة.

نصف كوب زبادي بلدي.

نصف كوب مايونيز.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة سكر أبيض ناعم.

ملعقة خل.

ربع ملعقة ملح ناعم.

طريقة التحضير