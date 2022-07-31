نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن وتنعيمه سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استعمال في المقال التالي
الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها، لهذا تحلم كل سيدة وفتاة بأن تحصل على شعر مفرود ناعم وجذاب، بما يضفي لها طابع من الجاذبية والأنوثة، تشعرهن بالراحة النفسية والثقة أمام الآخرين، وبالرغم من ظهور الكثير من المنتجات التي تعمل على فرد الشعر من أول استعمال لها، إلا أن الوصفات الطبيعية تعد هي الحل الأمثل لفرد الشعر وخاصةً المجعد والخشن، لكونها آمنة على الشعر، بل وتعمل على ترطيبه ومنحه اللمعان والحيوية.
كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون
المكونات
- 3 ملاعق من الخميرة الجافة.
- ¾ كوب من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- نقوم بإذابة زيت جوز الهند من خلال وضعه في حمام مائي، حتى يصبح قوامه سائلاً، وحتى يسخن قليلاً.
- نضيف الخميرة الفورية إلى زيت جوز الهند المذاب، ونقلبهما جيداً، حتى تذوب الخميرة تماماً، وتحصلي على ماسك متجانس القوام.
- نغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب، ثم نقوم بتطبيق الماسك على كامل أجزاء الشعر المبلول من الجذور حتى الأطراف.
- نغطي الشعر بالبونيه أو بكيس بلاستيكي.
- نترك الماسك على الشعر لمدة لا تقل عن الساعة.
- نشطف الشعر بالماء والقليل من الشامبو.
- ننصحك بتكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
وصفة الخميرة والزبادي لفرد الشعر الخشن
يساهم زيت الزيتون في ترطيب الشعر وزيادة لمعانه وتقويته، بما يمنعه من التساقط والهيشان.
- 4 ملاعق من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- الزبادي
طريقة التحضير
- قومي بتسخين زيت الزيتون قليلاً من خلال وضعه في إناء في الميكروويف لبضع دقائق.
- أضيفي الخميرة إلى مقدار زيت الزيتون، وقلبيها جيداً باستخدام معلقة خشبية، حتى تذوب تماماً في الزيت، ويتكون خليط متجانس القوام.
- قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الخليط على الشعر.
- غطي شعرك باستخدام قبعة الاستحمام، واتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن 90 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالماء والشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.
- يمكنك وضع القليل من البلسم على شعرك مع التركيز على الجذور والابتعاد عن الأطراف.
- انتظري لمدة 10 دقائق، ثم قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر.
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