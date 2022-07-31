اقوي كريم مبيض للجسم سريع المفعول مهما كان الاسمرار والبقع السوداء ستصبح بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد 

كريم مبيض للجسم سريع المفعول، لا يمكن للفتيات ترك بشرة الوجه أو الجسم داكنة أو ظهر عليها تصبغات ورؤوس سوداء، حيث تفضل الفتيات وربات البيوت الإهتمام ببشرتهن، حتى يحافظن على جمال البشرة بشكل دائم، لأن كثير من الفتيات يتعرضن إلى أشعة الشمس والأتربة عند الذهاب إلى العمل في الصباح، وتستخدم الكثير من الفتيات كريمات أساس تساهم في إخفاء عيوب البشرة، ولكن تحتاج البشرة إلى علاج حتى يتم التخلص من جميع هذه التصبغات والعيوب، لذلك تبحث الفتيات عن الوصفات التي لا تحتوي على مواد ضارة، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الخلطات الطبيعية التي تساهم في تفتيح وتبييض لون بشرة الوجه والجسم.

كريم مبيض للجسم سريع المفعول

لم تتوقف عوامل غمقان البشرة إلى التعرض لأشعة الشمس فقط، بل تتعرض الأماكن الحساسة بالجسم إلى ظهور أماكن داكنة أيضاً، ويعود الأمر إلى استخدام كريمات إزالة الشعر أو عدم ارتداء ملابس قطنية، لذلك تهتم الفتيات باستخدام وصفات تساهم في تفتيح لون البشرة من الداخل والخارج، حتى تصبح لون بشرة الجسم موحد، وتتمثل مكونات وصفة تبيض الوجه والجسم في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير كريم مبيض للجسم سريع المفعول

عند اللجوء إلى كريمات تفتيح لون البشرة تنفق الفتيات الكثير من المال، ولكن يمكن حل هذه الأزمة من خلال استخدام مكونات منزلية طبيعية لا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، حيث أن العسل الأبيض يساهم في ترطيب البشرة والسكر مقشر طبيعي ممتاز للبشرة، كما يساهم زيت الزيتون في ترطيب البشرة، لذا فهي وصفة ممتازة وسريعة تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع ما يلي.