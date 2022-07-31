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دلكة النشا والليمون لتفتيح الجسم، تبحث العرائس المقبلة على الزواج على وصفات وخلطات طبيعية تساعد على تفتيح بشرتها بشكل فوري وتوحيد لونها، والتمتع ببشرة مشرقة وجذابة، ومن أشهر الدلكات التي تعمل على تبيض جسم العروس هي دلكة النشا والليمون، حيث يساهم المكونان معاً في تخلص البشرة من الاسمرار والبقع الداكنة، وعلاج التصبغات التي تعاني منها البشرة، وذلك من خلال العمل على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، وتحفيز نمو الخلايا الجديدة، بما يمنح البشرة تفتيحاً ونضارة فورية، كما تعمل الدلكة على تعطير الجسم ومنحه رائحة مميزة تدوم لعدة أيام. طريقة عمل دلكة النشا والليمون لتفتيح الجسم المكونات حبة واحدة من الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

ملعقة واحدة من زيت الأرجان الأصلي (مصدر موثوق). طريقة التحضير قومي بإذابة النشا في عصير الليمون في وعاء كبير الحجم، من خلال تقليبهما جيداً، حتى تتأكدي من إذابة النشا تماماً.

أضيفي باقي المكونات السابقة إلى مزيج النشا والليمون، واخلطيهم جيداً، إلى أن يتجانس قوامها.

ارفعي الخليط الناتج في إناء على نار متوسطة، وانتظري حتى يصل إلى درجة الغليان، واجعليه يغلي لمدة 10 دقائق.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد تماماً.

اغسلي جسمك جيداً بالماء وسائل الاستحمام.

افردي الدلكة على جسمك، مع فركها على بشرتك لبضع دقائق بحركات دائرية لطيفة.

انتظري لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. دلكة النشا والحليب لتفتيح الجسم 3 ملاعق من النشا.

كوب واحد من الحليب البارد. طريقة التحضير قومي بمزج النشا مع الحليب البارد في وعاء مناسب الحجم، من خلال تقليبهما جيداً حتى تذوب النشا تماماً.

ضعي خليط النشا والحليب على نار هادئة، مع التقليب المستمر، حتى يصبح قوام الخليط سميكاً يشبه الكريم.

ارفعي الخليط من على النار، وانتظري حتى يبرد تماماً.

افردي الخليط على كامل بشرتك، ومع فركه لبضع دقائق، ثم انتظري لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب أو سائل الاستحمام.

كرري تلك الوصفة عند كل استحمام، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. عمر شويل - جدة دلكة النشا والليمون لتفتيح الجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تصدقي النتيجة تبيض فوري للجسم من أول استعمال - ثقفني

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