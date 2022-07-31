مكون جبار ضعيه في الشامبو هيفرد شعرك ككيراتين صالونات التجميل هيحول شعرك خيوط حرير

تبحث العديد من الفتيات عن طرق وأساليب طبيعية بديله لكيراتين صالونات التجميل، وذلك رغبة منهم في الحصول على شعر ناعم ومفرود طوال الوقت وتجنباً للأضرار التي قد تنتج عند استخدام المكونات الكيميائية الأخرى، ولذلك قام خبراء التجميل بالإشارة إلى مكون جهنمي إذا تم وضعه في الشامبو فسيكون قادر على أداء تلك المهمة وهو الجيلي أو جيلاتين الحلويات، ولذلك سنعمل على توضيح وصفة مثالية ستعمل على فرد الشعر وجعله تماما لإطلالتك اليومية.

مكون جبار ضعيه في الشامبو هيفرد شعرك

(طريقة تحضير وصفة بديل الكيراتين من الجيلي)

تعد تلك الوصفة من أكثر الوصفات سهولة وبساطة حيث تستطيع أي سيدة تطبيقها في المنزل بسهولة فقط عند اتباع الآتي:

أولاً: المكونات المطلوبة

زجاجة نظيفة فارغة.

كوب واحد فقط من الجيلي أو جيلاتين الحلويات.

زجاجة واحدة من الشامبو الذي تستخدميه.

ثانياً: طريقة التحضير

الخطوة الأولى: احضري زجاجة الشامبو وأضيفي إليها كوب الجيلي أو الجيلاتين، ثم قومي برج الزجاجة جيداً حتى تتجانس المكونات معاً.

الخطوة الثانية: وقبل الاستخدام احرصي على رج الزجاجة جيداً حتى تحصلي على فوائد الخلطة.

ملحوظة: احرصي على أن يكون نوع الشامبو من الأنواع الطب، أي يكون خالي من الصوديوم أو الكبريت أو السلفات.

طريقة استخدام وصفة بديل الكيراتين من الجيلي

في البداية قومي بوضع الوصفة على شعرك واغسليه جيداً بها.

ثم اتركيه لمدة لا تزيد ولا تقل عن 5 دقائق وفي النهاية قومي بشطفه بالماء لإزالة الشامبو.

وبعد الانتهاء من تلك العملية ستلاحظين تحول شعرك من القوام المموج إلى القوام الناعم والمفرود.

طريقة تحضير وصفة بديل الكيراتين من النشا

أولاً: المكونات المطلوبة

عدد 5 أقراص من الأسبرين.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب واحد فقط من الماء.

ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام