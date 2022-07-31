طريقة الملح لعلاج الشيب والشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

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طريقة الملح لعلاج الشيب، إليك وصفات تخلصك من الشعر الأبيض في زمن قياسي، دون الحاجة إلى اللجوء إلى استخدام الصبغات، والتي تحتوي أغلبها على نسب عالية من مادة الأمونيا، والتي تعمل على تلف الشعر وتقصفه وتساقطه بشكل ملحوظ.
طريقة الملح لعلاج الشيب
المكونات
- ملعقة من ملح الطعام الناعم.
- ربع كوب من القهوة الداكنة.
- ملعقة صغيرة من زيت السمسم.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد مناسب الحجم، حتى تتجانس معاً ويتكون خليط متماسك القوام.
- قسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك.
- قومي باستخدام أي بونيه أو كيس بلاستيكي لتغطية شعرك بإحكام (حتى تتشرب فروة رأسك من جميع المكونات المستخدمة).
- اتركي الماسك على شعرك لمدة 7 ساعات (يمكن تطبيق الوصفة خلال ساعات الليل قبل النوم).
- قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر في الصباح الباكر.
- كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تلاحظي تغير لون شعرك من الأبيض إلى البني.
وصفة الملح والشاي الأسود لعلاج الشيب نهائيا
ويذكر أن الشاي يحتوي بدوره على مادة الكافيين، والتي تساهم في تلوين الشعر بالدرجة الداكنة، علاوةً على فعالية تلك المادة في إمداد الشعر بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، بما يحفز من نمو الشعر بلونه الأصلي، إلى جانب تثبيط نمو الشعر الأبيض.
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من الشاي الأسود.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
- أضيفي مقدار الشاي الأسود في إناء مناسب الحجم.
- أضيفي الماء إلى الشاي، ثم ضعي الإناء على النار.
- اتركي الشاي على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.
- ثم أضيفي ملعقة الملح إلى الشاي، مع القليب المستمر حتى يذوب الملح تماماً.
- ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.
- افردي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة.
- اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر فقط.
- ثم كرري تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة واخفاء الشيب نهائيا من أول استعمال.
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