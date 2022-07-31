نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذ.. طريقة عمل الشاورما السوري في الخبز السوري الرائع والبهارات الأصلية المستخدمة في المقال التالي

الشاورما من المأكولات الشرقية اللذيذة وسريعة التحضير فهي مشهورة بشكل كبير بين جميع الفئات، كما تمتاز بمذاقها اللذيذ ونكهاتها الطيبة، حيث يمكنك وبكل سهولة إضافة حشوات عديدة سواء عند إعدادها بالدجاج أو اللحم، كما تجد ما يميز هذه الشاورما اللذيذة الخبز المستخدم معها وهو عبارة عن خبز ذات طبقة رقيقة السمك ولذيذ الطعم ذلك سوف نتعرف على طريقة تحضير أشهى شاورما في المنزل بوصفة سورية من الدرجة الأولى. طريقة عمل الشاورما السوري في الخبز مكونات شاورما الدجاج السورية كيلو صدور دجاج.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة من الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من التوابل المشكلة.

فنجان صغير من الزيت النباتي. طريقة التحضير يوضع الزيت النباتي في وعاء مناسب ثم يضاف إليه قطع صدور الدجاج المقطعة شرائح أو حسب الرغبة ثم يقلب قليلا.

ثم يتم إضافة البهارات التي تم ذكرها، مع إضافة الزبادي والملح ونقلبه جيدا.

ويترك هذا الخليط على نار هادئة حتى يتم تنضج الدجاج ثم قم بخلط الطحينة مع عصير الليمون.

وبعدها عليك إحضار عيش الشاورما السوري ثم يدهن بالقليل من خليط الطحينة.

ثم نضف الدجاج بعد نضجه ثم الخيار المخلل وسلطة الملفوف حسب الرغبة ثم يلف على شكل أسطوانة.

وتوضع الشاورما الجاهزة في التوست لمدرة ثلاث دقائق كي تقدم ساخنة. طريقة عمل عيش الشاورما السوري المكونات كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

كيس خميرة فورية سريعة التحضير.

ستة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

ثلاث أكواب من زيت الزيتون. طريقة التحضير قم بإحضار إناء عميق وضع كوب واحد من الماء ثم السكر الأبيض ويخلط جيدا.

ثم نضيف الخميرة الفورية على هذا الخليط مع الاستمرار في التقليب لمدة ربع ساعة حتى يتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

وعليك إحضار وعاء آخر ثم نضع فيه الدقيق الأبيض بعد نخله مع إضافة ملح الطعام وزيت الزيتون ونخليط هذه المكونات جيدا.

ثم يضاف خليط الماء بالتدريج إلى الدقيق والملح والزيت مع استمرار التقليب من خلال ملعقة خشبية أو في العجان الكهربائي.

وبعدها قم بإضافة الكوب المتبقي من الماء إلى العجين مع استمرار العجن حتى نحصل على قوام عجينة لينة وطرية.

ثم قم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم تغطى جيدا وتترك لترتاح من نصف ساعة إلى ساعة.

وبعد مرور الوقت يتم فرد كرة من العجين من خلال استخدام الشوبك حتى تحصل على عجينة دائرية الحجم ورقيقة.

ثم تدخل العجينة بعد تشكلها بهذا الشكل إلى الفرن تحت درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة لذيذ.. طريقة عمل الشاورما السوري في الخبز السوري الرائع والبهارات الأصلية المستخدمة - ثقفني

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