سيميت الأتراك.. الكعك التركي بالسمسم لألذ فطور ومع مشروبك المفضل أحلى من الجاهز

يشتهر الكعك التركي بأنه من ألذ المخبوزات التي يعشق تناولها الكثير من الناس، لكن دائمًا ما يجدون صعوبة في إعداد هذا النوع من الكعك بالمنزل، لكننا سنقوم بعرض طريقة بسيطة لعمل الكعك التركي بالسمسم خلال هذا المقال.

الكعك التركي بالسمسم

إليكم الطريقة الناجحة لعمل الكعك التركي المميز بالسمسم بالصورة الآتية:

المقادير

نصف كوب من كريمة الخفق.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة ونصف من دبس التمر.

كوب ونصف من السمسم المحمص.

كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

خطوات التحضير

تتمثل أولى الخطوات بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله الخميرة ونصف كوب من الماء والسكر، ويتم مزج المكونات معًا بشكل جيد، حتى نتأكد من تمام تجانسهم.

ومن بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء بورق نايلون لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق، حتى يختمر الخليط.

ثم تأتي خطوة إضافة الدقيق والبيض والزيت مع خليط الخميرة، وذلك مع العجن باستمرار، حتى نتحصل على قوام عجينة لين ومتجانس.

وبعدها نقوم بوضع العجينة على سطح به كمية من الدقيق، ويتم فرك العجينة مع الدقيق بواسط استخدام اليد، حتى يتم تماسك العجين بالشكل المطلوب.

ثم نقوم بوضع العجين داخل وعاء ويتم تغطية العجين بفوطة رطبة، ويتم تركه لفترة تقدر بحوالي 45 دقيقة، حتى يتم اختمار العجينة ويتضاعف حجمها.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 200 درجة مئوية.

ومن بعدها نقوم بدهن الصينية بالكامل بالزيت.

ثم تأتي خطوة تشكيل العجين إلى حبل طويل، وبعدها نقوم بتقطيع الحبل إلى أجزاء متساوية.

وبعدها نقوم بلصق الأطراف ببعض، حتى نتحل على كعك دائري.

ثم نقوم بوضع الكعك داخل الصينية، ويتم إضافة دبس التمر مع معلقة كبيرة من الماء على وجه الكعك.

وبعد ذلك نقوم برش السمسم المحمص على وجه الكعك.

ومن هنا تأتي خطوة وضع الكعك داخل الفرن لفترة تصل إلى حوالي 12 دقيقة، حتى اكتمال نضج الكعك.

وبعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بإخراج الكعك من الفرن وبعد أن يبرد بعض الشيء، فيكون جاهزًا للتناول ويتم تقديمه مع الشاي.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم أفضل طريقة لعمل الكعك التركي بالسمسم، فحصولنا على مذاق مميز ولذيذ للكعك التركي مرتبط بالالتزام التام بكل التفاصيل التي قمنا بسردها داخل هذا المقال.