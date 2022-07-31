البسبوسة الذهبية الدايبة مثل المحلات لن تتوقفي عن إعدادها يومياً من حلاوة طعمها

كثر البحث عن طريقة عمل البسبوسة الذهبية باعتبارها من الحلويات المفضلة التي تزين الموائد والعزومات ويعشقها الجميع سواء الأطفال أو الكبار، تواجه بعض ربات البيوت صعوبة في إعداد هذا النوع من الحلويات لذا وجب التنويه عن المقادير والخطوات المضبوطة التي تضمن الحصول على طبق رائع من هذه التحلية الفريدة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

البسبوسة الذهبية

البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة بمذاقها الرائع الفريد، لإعداد بسبوسة المحلات بطريقة سهلة ومكونات وخطوات بسيطة في المنزل ينبغي اتباع التالي:

المكونات

½ كيلو من السميد.

3 ملاعق من جوز الهند الناعم.

كوب حليب.

مقدار كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل أو قطر الحلويات.

ماء.

الطريقة

نضع مقدار كل من السميد وجوز الهند الناعم في وعاء عميق وتخلط المكونات معًا.

نقوم بوضع مقدار السكر والماء وعسل النحل أو قطر الحلويات في وعاء ويرفع على نار متوسطة، يترك الخليط حتى يغلي ويثقل قوامه ويتحول لونه إلى لون العسل.

يفضل في هذه المرحلة إضافة مقدار الحليب والزبدة الذائبة مع التقليب المستمر مع مراعاة خفض درجة الحرارة.

يرفع الخليط من على النار وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس وتتداخل تمامًا.

يترك الخليط جانبًا حتى يهدأ ثم تقوم بإضافته إلى وعاء البسبوسة مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض مع تجنب العجن للحصول على النتيجة المرجوة.

يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة لتجنب الالتصاق.

يوزع الخليط بالتساوي في الصينية ثم نضع الصينية في فرن مسخن مسبقًا وتترك لمدة 25 دقيقة.

للحصول على لون ذهبي رائع للبسبوسة يفضل إشعال الشواية لدقائق قليلة.

للحصول على لون ذهبي رائع للبسبوسة يفضل إشعال الشواية لدقائق قليلة. نصب القطر ساخن على البسبوسة عقب إخراجها من الفرن مباشرة.

تترك حتى تهدأ ثم تقطع وتقدم في أطباق التقديم.

وبهذا يكون قد تم التعرف على البسبوسة الذهبية بالتفصيل وعرض كل التكات والإضافات التي تضمن الحصول على طبق مميز من البسبوسة بمكونات ومقادير اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة بدلًا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.