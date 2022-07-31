البسبوسة بالسميد بطريقة سحرية وسهلة ومقادير مظبوطة 100% والطعم تحفة أحلى من الحلواني

البسبوسة بالسميد من الحلويات الممتعة التي نحب تناولها، فهي بالفعل لذيذة، حيث أنها معشوقة الملايين من الأشخاص الذين يحبون الحلويات على وجه الخصوص، وطريقتها سهلة، وبسيطة جدًا، ويمكنك أن تصنعيها في المنزل بنفسك دون الحاجة لشرائها مرة أخرى، فيمكن أن تقومي بتقديمها لأفراد أسرتك، ويمكنك أيضًا أن تصنعيها لضيوفك الأعزاء على قلبك، فكثير يوفرون على نفسهم المجهود، وعدم المعرفة، ويقومون بشراء البسبوسة الجاهزة، ولكن اليوم سنترك لكم انطباع بأن البسبوسة بالمنزل أشهى ما يمكنكم صنعه.

البسبوسة بالسميد

مكونات البسبوسة كلها متاحة لدينا أما عن السميد، فيمكنك شرائه من أي مكان خاص بلوازم الحلويات، أو أي عطارة، وطريقتها سهلة، وسنقوم بشرحها لكم بالتفصيل، وبخطوات متتالية لكي نتأكد من أن النتيجة مرضية، فهيا بنا نبدأ.

مقادير البسبوسة

4 أكواب من سميد البسبوسة.

علبة من الزبادي.

رشة من الفانيليا.

1 ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند (اختياري).

كوب ونصف من السكر البودرة.

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ليمونة.

ملعقة من السمن البلدي.

مكسرات مشكلة.

طريقة عمل البسبوسة سهلة

نقوم في البداية بصنع الشربات نحضر إناء ونضع به الكوبين من السكر، ونضيف إليهم الماء، ورشة من الفانيلا، وملعقة السمن، ونتركهم على النار حتى الغليان.

ومن ثم نقوم بعصر الليمون فوقهم، ونقوم بتهدئة النار عليهم حتى نلاحظ أنها أخذت قوام سميك نغلق عليها، ونضعها على جنب حتى تهدأ.

بعد هذا نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به السميد مع السكر البودرة، ومعهم الزبادي، وجوز الهند، ونقوم بالتقليب جيدًا، ونضيف إليهم السمن، ونقلب مرة أخرى.

نكون في تلك الأحيان نجهز الصينية التي سنضع بها البسبوسة، ونشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بدهن الصينية ببعض من السمن، أو نضع ورق الزبدة.

ونصب البسبوسة بدون أن نضغط عليها كثيرًا بأصابعنا، ومن ثم نضع عليها المكسرات، ونضعها في الفرن، وننتظر حتى تنضج، ونخرجها، ومن ثم نقوم بصب العسل عليها.

ونتركها تهدأ، ومن ثم نقوم بتقطيعها بالشكل الذي ترغبون به، وتناولوها بالعافية.

هذه كانت طريقة البسبوسة بالسميد التي تقومون بتناولها من أفخم محلات الحلويات، والطريقة مجربة، ومضمونة جربوها، وبالهناء، والشفاء.