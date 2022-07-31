الجملى هو أملى.. طريقة عمل الكبدة الجملى بأسرار كرداسة واستمتع بأحلى طعم

كثر البحث عن طريقة عمل الكبدة الجملى باعتبارها من الأطباق المميزة الشهيرة التي يمكن إعدادها في عيد الأضحى المبارك وأيضاً كوجبة غذائية في أي وقت من العام، حيث تجهل العديد من النساء الطريقة الصحيحة لإعدادها لأنها من الأطباق الحساسة التي تحتاج وقت قصير في تحضيرها وإذا زادت تسويتها عن اللازم يصعب مضغها وتتحول إلى قطعة من المطاط.

طريقة عمل الكبدة الجملى

الكبدة الجملى من الأطباق المميزة التي يتطلب تسويتها دقة ومهارة حيث تحتاج تسويتها إلى وقت قصير للغاية، يمكن إعداد طبق رائع من الكبدة الجملي بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

نصف كيلو من الكبدة الجملي مقطعة مكعبات أو شرائح رقيقة.

3 ملاعق من صلصة الصويا.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

حبة واحدة من الفلفل مقطع شرائح.

عدد حبة واحدة من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

½ ملعقة من البهارات المشكلة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

الطريقة

نسخن الزيت في مقلاة على النار ونشوح شرائح البصل في الزيت حتى تذبل ويتغير لونه.

بعد ذلك نضيف الثوم المفروم وتقلب المكونات مع بعضها جيدًا.

ثم نضيف الطماطم والفلفل المقطع إلى الخليط السابق مع التقليب حتى تنضج المكونات.

بعد ذلك نضع الكبدة على الخليط السابق وتقلب المكونات مع بعضها جيدًا وتترك حتى تنضج على نار هادئة مع

بينما عينا ملاحظة أن الكبدة الجملي لا تحتاج إلى وقت طويل وتنضج في دقائق معدودة.

بعد ذلك نسكب مقدار صلصة الصويا وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وتقلب المكونات مع بعضها جيدًا.

ثم تقدم الكبدة في أطباق التقديم مع الخبز والسلطة.

فوائد الكبدة الجملي

أشارت الأبحاث والدراسات العلمية إلى تعدد فوائد الكبدة الجملي، ومنها:

تساهم في علاج الربو.

بينما تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها نظرًا لاحتوائها على عناصر ذات قيمة غذائية عالية.

كما تعتبر حل مثالي لعلاج السعال وتهيج الحلق.

في نهاية مقال طريقة عمل الكبدة الجملى حيث تم التعرف على الطريقة الصحيحة والمقادير المضبوطة لإعداد هذا الطبق المميز في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة لضمان النجاح في إعدادها مع توضيح الفوائد العديدة للكبدة الجملي.