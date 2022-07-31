أسهل طريقة لعمل كيكة البراونيز السريعة مثل المطاعم بقوامها المظبوط بمكونات بسيطة بصوص الشوكولاتة

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أسهل طريقة لعمل كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة هناك الكثير من الحلويات التي ظهرت حديثًا في عالم الحلويات ومن أشهر هذه الحلويات التي أصبحت من الأصناف الأساسية في قائمة طعام الكافيهات والمطاعم هي كيكة البراونيز وهي لعشاق الشوكولاتة يتم إضافة الشوكولاتة على خليط الكيك قبل التسوية وهذا ما يعطي الي الكيك طعم مميز وقوى، وكذلك القوام يصبح مختلف عن الكيك العادي، هذا النوع من الكيك لا يرتفع حجمه كثيرا مثل الكيكات العادية، له طريقتة الخاصة في التحضير ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيره مثل المطاعم بطريقة سهلة وسريعة.
كيكة البراونيز
تعد الشوكولاتة من أكثر الحلويات المميزة التي يعشق الجميع تناولها وبالأخص الشباب والأطفال، وأصبح هناك الكثير من الحلويات التي يتم تحضيرها بالشوكولاتة ومن أحلى وأطعم هذه الحلويات هي كيكة البروانيز فهي من الكيكات المميزة جدًا والمختلفة عن أنواع الكيك العادي، و يتميز بطعمها القوي واللذيذ، ولذلك سنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضيرها.
المقادير
- 2 كوب دقيق.
- 3 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة).
- كوب سكر.
- باكيت من الفانيليا.
- كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 ملاعق كبيرة كاكاو.
- كوب الزيت.
- باكيت بيكنج بودر.
- كوب شوكولاتة مبشورة.
للتغليف
- ربع كوب کریمة سائلة.
- نصف كوب من قطع الشوكولاتة.
طريقة تحضير كيكة البراونيز
- في البداية نأتي بوعاء بوعاء كبير وعميق ونقوم بإضافة البيض و السكر والفانيليا وناتي بالمضرب اليدوي أو الكهربائي ونقوم بخفق المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا ويتغير لون البيض.
- نضيف الحليب والزيت ونستمر في خفق المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا.
- ثم نقوم بنخل كافة المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- بشكل تدريجي نضيف المكونات الجافة على خليط البيض والحليب مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لديك خليط كيكة البراونيز الكريمي.
- بعد ذلك نأتي بكوب الشوكولاتة ونقوم بوضعه فوق حمام بخار حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.
- ثم نضيف الشوكولاتة المذابة بالتدريج على خليط الكيك مع التقليب المستمر و الخلط حتى يمتزج الشوكولاتة مع خليط الكيك.
- نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القالب و نقوم بتسخين الفرن.
نسكب خليط كيكة البراونيز في القالب وندخله على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة.
- بعد أن تنضج كيكة البراونيز نخرجها من الفرن ونعمل ثقوب في كامل الكيك.
- ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة مع الكريمة في حمام مائي ونسكب هذا الخليط على الكيك حتى يعم الوجه.
- نترك خليط الشوكولاتة حتى يتماسك وتبرد تمامًا على الكيك ثم تقطع مربعات أو كما تفضلين وتقدم للطعام بالعافية والصحة.
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