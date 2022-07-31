البامية الكرسبي آخر اختراعات المطاعم بكافة أسرارها لعشاق التجديد والأكلات الغريبة

انتشرت في الفترة الأخيرة البامية الكرسبي، وانتاب كثير من الأشخاص الاستغراب حول الأمر فهو أمر جديد، ولم نسمع به من قبل، ولكن نعرف أن مجال المطاعم دائم التجدد، ويحاول ابتكار كل ما هو جديد لكي ينال السبق، ولذلك وجدنا أن هناك تساؤل يملأ محركات البحث، وهو كيفية صنع تلك البامية بطريقتها الجديد لكي يقوموا بتجربتها في المنازل، حيث أن الأمر كان من اختراع أحد المطاعم الشهيرة، والتي تخصصت في تقديم المأكولات السريعة، وبدأت موجة كبيرة من السخرية على ذلك الأمر فما هي القصة؟

البامية الكرسبي

وجدنا أن البامية بهذا الشكل قد اختلفت تمامًا عن الشكل المعهود له الذي تعودنا عليه جميعًا في المنزل، ولذلك كان علينا أن نكتشف هذا الأمر.

ووجدنا أن المطعم كشف عن سره وصرح بأنها عبارة عن بامية طازجة بإضافة بعض التوابل الخاصة بالمطعم مع البريدنج، هذه هي المكونات التي تجعلكم تحصلون على البامية الكرسبي.

فإنها في قائمة المقبلات بالمنيو الخاص بهم، ويبلغ سعرها 25 جنيهًا، والطبق يمكن أن يأكله فرد واحد، أو أكثر.

حيث إنه تم التصريح من قبل المهندس القائم على الجودة بذلك المطعم أنهم يعملون على ذلك الاختراع منذ فترة طويلة، وتمت تجربته بالفعل، وقرروا في النهاية أن يقوموا بتجربته في الفروع الخاصة بهم.

ونتمنى أن ينال إعجاب العملاء، والعبوة تحتوي على حوالي 20 حبة من البامية الكرسبي يتم تقديمها بجانب صوص السويت شيلي.

تجارب للبامية كرسبي

وجدنا أن التجربة الأولى لهذا المنتج تعود للدكتور محمود زايد، حيث أشار أنه سمع بإعلان المطعم عن تقديمه لمنتج جديد في فروعه يطلق عليه اسم البامية كرسبي، وأنه يجب التجارب فسارع على الفور لشرائه، وقال في حديثه ( أنه كان أول عميل يقوم بطلب البامية الكرسبي، وأنه لم يكن متوفر بالمنيو بعد بالفعل، وأنه لا يحكم على أي شيء جديد إلا بعد التجربة)، وقال أنها عبارة عن بامية ليست مطبوخة، ومقرمشة ومعها الصوص الذي ذكرناه، وبعد أن تناول حبتان منها أبدى رأيه بكل صراحة، وقال أنها تجربة سيئة جدًا، وأنه لم يتمكن من تكملتها، وألقى بها في القمامة.

طريقة عمل البامية الكرسبي

نصف كيلو من البامية المسلوقة.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من دقيق.

ملح وفلفل وكزبرة وكركم.

بقسماط مطحونة.

بيضة.

الطريقة

قومي بمزج البيض مع الدقيق والبهارات حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة.

ضعي البامية أولاً في النشا، ثم المزيج السابق، ثم البقسماط.

تقلى في الزيت الغزير الساخن.

وهكذا نكون حسمنا لكم الجدل القائم على البامية الكرسبي، وذكرنا كافة المعلومات المحيطة بها، فهل بعد ذلك ما زلتم تودون تجربتها؟ على كل إذا قمتم بالفعل بتجربتها اتركوا لنا الانطباع الخاص بكم بأسفل الصفحة.