نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندي الدجاج مدخن بالفحم مثل المطاعم وسر التتبيلة والبهارات لطعم مظبوط 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة لهواة الأطباق الخليجية نقدم لكم طريقة إعداد مندي الدجاج مدخن بالفحم باعتباره من الأكلات الفخمة التي تزيين الموائد والعزومات حيث تواجه بعض النساء صعوبة في إعداده لتعدد مكوناته لذا وجب التنويه عن الطريقة المثالية لتحضير هذا الطبق الشهي الذي لا يقاوم وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

مندي دجاج مدخن بالفحم

المندي من الأطباق اليمنية الشهيرة ذات المذاق الرائع، لتحضير طبق مميز من مندي الدجاج ينبغي إتباع التالي:

المكونات

مقادير الدجاج

دجاجة كاملة منزوعة الجلد.

ملعقة من الزيت.

مقدار ملعقة كبيرة من بهارات المندي المشكلة.

عصير ليمونة واحدة.

عدد ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الأرز

2 كوب من الأرز البسمتي المنقوع.

ملعقتان من الزيت.

بصلة مفرومة ناعم.

4 حبات من الحبهان.

عدد 5 حبات من القرنفل.

عود واحد من القرفة.

ورقتان من ورق اللورا.

فلفل أخضر.

مقدار من الزبيب.

3 أكواب من الماء.

ملعقة واحدة من الملح.

مكونات خلطة الزعفران

ملعقة من الزعفران.

¼ كوب من الماء الساخن.

الطريقة

في البداية ينبغي تحضير صلصة الزعفران وذلك بوضع مقدار الزعفران في وعاء ومن ثم نقوم بإضافة مقدار الماء الساخن وتقلب المكونات جيدًا وتترك لمدة ثلاثة ساعات.

نتبل الدجاج بالزيت والبهارات المشكلة وعصير الليمون والملح من جميع الجهات وتترك لمدة ساعة.

لتحضير الأرز نضع مقدار الزيت في وعاء على النار ويشوح البصل حتى يذبل ويتغير لونه.

نتبل البصل بالحبهان والقرفة والقرنفل وورق اللورا والملح وتقلب المكونات جيدًا ثم نضيف الفلفل الأخضر والزبيب.

نضع الأرز على الخليط السابق وتقلب المكونات حتى تتداخل تمامًا مع بعضها البعض ثم نضع مقدار الماء الساخن.

يفضل تغطية الوعاء بورق فويل مع مراعاة عمل ثقوب فيه ثم نضع الدجاج على الفويل.

نضع الوعاء في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ثلث ساعة ثم تخفض الحرارة ويترك لمدة ساعة ونصف.

نقوم بإخراج الوعاء من الفرن ونضع الدجاج على الأرز ثم نضيف صلصة الزعفران على الأرز والدجاج.

للحصول على مندي مدخن رائع ينبغي تسخين قطعة من الفحم ووضعها في ورقة من الفويل ومن ثم نضيف القليل من الزيت ويغطى الوعاء لمدة 10 دقائق ثم يقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال مندي الدجاج مدخن بالفحم حيث تم التعرف على مقادير إعداد هذا الطبق المميز مع عرض كافة التكات والإضافات التي تضمن الحصول على طبق رائع حتى تتمكن ربة المنزل من إعداده بسهولة.