نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض السوريات.. النشا والقرنفل للوجه لبشرة بيضاء مشرقة البدر والنتيجة من اول استعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والقرنفل بديل طبيعي عن كريمات تفتيح البشرة المصنعة المنتشرة حاليًا في الأسواق، من المتعارف عليه في عالم العناية بالبشرة أن دائمًا الخلطات الطبيعية هي التي تعطي أفصل النتائج لنا، وفي نفس الوقت تكون أمنه تمامًا على البشرة لخلوها من المواد الكيميائية المضرة بالبشرة والتي تنتشر وبكثرة في الكريمات المصنعة ويغفل عنها الكثير من الناس، ولكن مع وصفة النشا والقرنفل ستحصلين على رقبة بيضاء وستجعل وجهك ويديك ناصعة البياض وخالية من التجاعيد السابقة لأوانها، اتبعي النصائح التي سنقدمها لكي في مقالنا اليوم لمعرفة الطريقة الصحيحة لتفتيح وجهك في أسرع وقت.

النشا والقرنفل للوجه

تبحث كل سيدة وفتاه في هذه الأيام عن طرق لجعلها أكثر جمالًا وعن وصفات طبيعية لتفتيح الوجه فورًا دون الحاجة لاستخدام أي كريمات مصنعة، لأن في بعض الأحيان تكون غير مضمونة أو منتهية الصلاحية وهذه المشكلة تقع بها العديد من النساء لأنها تتجنب النظر إلى تاريخ الصلاحية، ولكن الوصفات الطبيعية خاصةً وصفة النشا والقرنفل لن تحتاجي للتأكد من تاريخ الصلاحية، لأن فور تحضيرها تقومين بوضعها على وجهك في راحة تامة من هذه المشاكل وستحصلين على نتيجة أفضل من الكريمات المصنعة، فهيا بنا سيداتي لتتعرف على هذه الوصفة السحرية التي ستجعل وجهك ناصع البياض فقط من خلال مكونين.

ما هي مكونات وصفة تفتيح الوجه بالنشا؟

وصفتنا اليوم تحتوي على مكونات موجودة في كل منزل، وصفة أمنه ومضمونة على وجهك، ومناسبة لجميع أنواع البشرة، ونتائجها مضمونة وتظهر فورًا من بعد أول استعمال، مكونات هذه الوصفة عبارة عن:

ماء ورد.

مكعب ثلج.

بودرة النشا.

قرنفل مطحون.

خل التفاح.

خطوات تحضير وصفة تفتيح الوجه بالنشا

أولًا نقوم بجلب وعاء صغير ونضع به حوالي نصف ملعقة من خل التفاح، ملعقة واحدة كبيرة من بودرة النشا، ملعقة واحدة صغيرة من القرنفل المطحون، وقليل من ماء الورد.

بعد ذلك نبدأ بالتقليب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة واحدة حتى تنخفض درجة حرارته.

بعد ذلك نقوم بإخراج الوعاء من الثلاجة ونقوم بتوزيعه على الوجه بأكمله من خلال وضع طبقة رقيقة على الوجه.

ثم ننتظر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

بعد ذلك نقوم بتمرير مكعب ثلج على الوجه حتى يتم غلق المسام.

ثم نقوم بترطيب الوجه باستخدام المرطب المناسب لنوع بشرتك.

وفى الختام قدمنا لكم الخلطة السحرية النشا والقرنفل للوجه لعلاج اسمرار البشرة أزله التصبغات طبعياً دون الحاجة للكريمات الضارة بالبشرة بطريقة سهلة و بسيطة تمتعي بوجه مشرق دوماٍ