ما هى طريقة عمل الزلابية المقرمشة في المنزل مثل محلات الحلواني الشهيرة؟

دائمًا ما يتم طرح طريقة عمل الزلابية المقرمشة في المنزل، وذلك بسبب فشل الكثير من الناس في التوصل إلى مذاق الزلابية اللذيذ المتعارف به أغلب المحلات، حيث تعتبر الزلابية واحدة من ألذ الحلوى التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

الزلابية المقرمشة في المنزل

إليكم طريقة إعداد الزلابية المقرمشة في البيت بنفس طريقة المحلات بالشكل الآتي:

مقادير الزلابية المصرية

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة من البيكنج باودر.

كمية بسيطة من الماء الدافئ عند الحاجة إليها.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

وملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

كمية من زيت القلي.

رشة ملح.

كوبان من الشربات.

طريقة عمل الزلابية زي المحلات

تتمثل أولى الخطوات بوضع الدقيق داخل وعاء عميق، فيجب أن يتم نخل الدقيق جيدًا، حتى نزيل أي شوائب متواجدة به.

بعد ذلك نقوم بوضع السكر والدقيق والخميرة والنشا والملح إلى الدقيق، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات معًا بالشكل المطلوب.

ثم نقوم بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى الخليط، وذلك مع العجن باستمرار، حتى نتحصل على قوام العجين السائل.

بعد ذلك نقوم بترك العجين جانبًا، حتى تختمر في مكان دافئ لمدة تقدر بحوالس ساعة.

ثم بعد أن تنتهي المدة المحددة، فهنا نقوم بإحضار مقلاة عميقة ونضيف بها الزيت، ويتم وضع المقلاة على النار، حتى يتم تسخين الزيت تمامًا.

بعد ذلك نقوم بتشكيل عجين الزلابية على هيئة دوائر بواسطة استخدام الملعقة، ويتم وضعها بشكل مباشر بالزيت.

ثم نقوم بتقليب الزلابية جيدًا أثناء وضعها على النار، حتى يتم تحميرها من كافة الجوانب.

بعد ذلك وبعد أن تتحصل على اللون الذهبي، فهنا تكون الزلابية جاهزة للخروج من على النار.

ثم ويتم وضعها مباشرة بالشربات البارد، ويتم تقليبها جيدًا، ومن ثم يتم تصفيتها من الشربات.

بعد ذلك وبعد أن تترك حتى تبرد بعض الشيء، فهنا نقوم بتزيينها على حسب الذوق الشخصي وبالهنا والشفاء.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد الزلابية المقرمشة في المنزل، فالمكون الذي يساهم في نجاح لقمة القاضي المقرمشة هو النشا، فسوف نتحصل على زلابية لذيذة من خلال التزامنا الحرفي بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها في بداية هذا المقال.