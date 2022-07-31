أقوي كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر المجعد والمموج وجعله ناعم حرير من أول دهنة

الشعر المجعد من الأمور التى تشغل الكثير من السيدات وخاصة الفتيات الذين إقترب موعد زواجهم فتبحث على طريقة لعمل كيراتين طبيعى فى المنزل ويتكون من عناصر طبيعية تباع بأسعار بسيطة وفى متناول الجميع لأن الكيراتين عبارة عن بروتينات تغذي وتقوى الجذور وتحسن فروة الرأس وتعمل على إنبات الشعر، وتزيد من حيويته ولمعانه دون الحاجة إلى شراء منتجات صناعية أو الذهاب إلى مراكز التجميل لفرد الشعر بطرق تجهد وتتلف الشعر، وتسبب فى تساقط الشعر، وتعمل هذه المواد الضارة على فرد الشعر لفترة مؤقتة وليست دائمة ثم يعود الشعر إلى ما كان عليه لذلك نقدم إليكي كيراتين طبيعى تصنعيه فى المنزل والذي يتكون من زيت الخروع وزيت الجرجير والزبادي والعسل الأبيض وعصير الخيار، وفوائد الكيراتين كثيرة منها يخلص الشعر من التجاعيد والتموجات فيجعله ناعم جدا ومفرود ويجعل الشعر سهل التصفيف، ويجعله أكثر طولا من طوله الأصلى، ومن عيوب الشعر المجعد أنه يصعب للفتيات تمشيطه حتى ولو كان بفرشاة ذات أسنان واسعة، ويصعب عمل تسريحات فتمل منه الفتيات لأن الشعر المفرود والإنسيابى يزيد من الشعر جمالا ويزيد الفتيات أنوثة وجذابية.

من الأشياء السريعة والتي تساعد على فرد الشعر الخشن وتنعيمه بشكل سريع جدا هو الكيراتين ولكن الذي يتم تحضيره في البيت، فقد يسمى هذا بالكيراتين الطبيعي لأن يتم عمله بإستخدام مكونات طبيعية تتواجد في أي مطبخ وتكون بسيطة ولكن يكون مفعولها سريع ونحصل على شعر ناعم كالحرير من أول إستخدام.

مكونات عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجرجير

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

طريقة عمل كيراتين طبيعى لفرد الشعر