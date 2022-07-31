طريقة البصاره بالبسطرمة واسرار الطريقة المصرية لتحضيرها باقل التكلفة

تعتبر البصارة بالبسطرمة من المأكولات الشهية ذات المذاق والنكهة المميزة كما أنها من المأكولات الشعبية الموفرة.

وترغب الكثير من السيدات في أن تعد الوجبات السريعة القديمة في منزلها وتعتبر البصارة من الوجبات المفضلة للبعض وإليكم من خلال مقالنا التالي طريقة تحضير البصارة بالبسطرمة.

اسرار تحضير البصاره مع طرق مختلفة لتحضيرها

طريقة تحضير البصارة بالبسطرمة

يمكن بكل سهولة تحضير البصارة بالبسطرمة في المنزل من خلال إحضار كافة المقادير الآتية:

¼ كيلو من الفول المدشوش.

ثلاثة حزم من الكسبرة الخضراء.

ثمرتان من البصل ويتم فرمهم فرم ناعم.

ثوم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المهروس.

بسطرمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير