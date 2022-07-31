نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة البصاره بالبسطرمة واسرار الطريقة المصرية لتحضيرها باقل التكلفة في المقال التالي
تعتبر البصارة بالبسطرمة من المأكولات الشهية ذات المذاق والنكهة المميزة كما أنها من المأكولات الشعبية الموفرة.
وترغب الكثير من السيدات في أن تعد الوجبات السريعة القديمة في منزلها وتعتبر البصارة من الوجبات المفضلة للبعض وإليكم من خلال مقالنا التالي طريقة تحضير البصارة بالبسطرمة.
اسرار تحضير البصاره مع طرق مختلفة لتحضيرها
طريقة تحضير البصارة بالبسطرمة
يمكن بكل سهولة تحضير البصارة بالبسطرمة في المنزل من خلال إحضار كافة المقادير الآتية:
- ¼ كيلو من الفول المدشوش.
- ثلاثة حزم من الكسبرة الخضراء.
- ثمرتان من البصل ويتم فرمهم فرم ناعم.
- ثوم.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المهروس.
- بسطرمة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات التحضير
- أولًا يتم الحصول على الفور ويتم غسله جيدًا ثم يتم نقعه في المياه لبضعة من الوقت وبعد ذلك يتم تصفيته من المياه ثم بعد ذلك يتم وضعه في إناء به مياه نظيفة ثم يتم وضعه على النار.
- بعد ذلك يتم الحصول على البصل ويتم تقطيعه ويتم إضافته إلى الفول وبعد ذلك يتم إضافة الثوم ثم يتم تركهم على النار لحين الغليان.
- وبعد قليل من الوقت يتم إضافة كلًا من الكمون والملح والفلفل والكسبرة وكافة الخضرة بعد ما يتم تنظيفها بشكل جيد.
- ثم يتم تقطيع الخضرة على الفول وتركهم حتى النضج.
- بعد ذلك يتم الحصول على البصل الثانية ويتم تقطيعها إلى حبات صغيرة ويتم وضعها في مقلاة بها زيت ويتم تركها لحين التحمير.
- ثم يتم تصفيتها نصفها على مناديل بعد التحمير وبعد ذلك يتم الاحتفاظ بالنصف الثاني ثم يتم فرم الكمية الباقية من أوراق الخضرة بشكل جيد.
- في حين نضج الفول يتم تهدئة النار ثم بعد ذلك يتم الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه الفول ويتم خلطه ثم يتم تصفيته.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه نصف بصلة محمرة ثم الزيت المتبقي من التحمير وبعد ذلك الخضرة ومعلقتين من النعناع الناعم.
- ثم يتم بعد ذلك رفع المقادير السابقة على النار وتركهم لحين الغليان دون تغطية الإناء.
- بعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب وفي حالة ملاحظة أن البصارة ثقيلة فيتم تخفيفها بكأس من المياه.
- يتم تهدئة النار من على البصارة ثم يتم تزينها بالبصل من على الوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة البصاره بالبسطرمة واسرار الطريقة المصرية لتحضيرها باقل التكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.