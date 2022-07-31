نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المربى البيتي بالفواكهة الموسمية حضريها في البيت في المقال التالي

طريقة تحضير مربى الفواكهة في البيت، الكثير منا يحب مربى الفواكهة بكل انواعها ولكن معظم السيدات لا يعرفن الطريقة الصحيحة لعملها مثل المربى الجاهزة والناعمة المفرودة بالساندوتش، فمن خلال المقال التالي سنوضح لكم طريقة عمل المربى البيتي بالفواكهة الموسمية المتواجدة لديكم بالمقادير المظبوطة والخطوات لضمان نجاح عملها 100%. مكونات تحضير مربى الفواكه: كوب من المانجو المقطعة.

كوب من الموز المقطع.

كوب من الكمثرى المقطعة.

كوب من الجوافة المقطعة.

2 كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير مربى الفواكه: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه قطع المانجو وقطع الجوافة وقطع الكمثرى والموز المقطع.

نقوم بخفق الفواكه جيدا حتى نحصل على مزيج ناعم للفواكه.

نقوم بوضع الفواكه في إناء عميق ونضيف إليه السكر الأبيض ونقلبه جيدا حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نقوم برفع الإناء على نار هادئة ونتركه ليغلي ونحصل على قوام ثقيل للمربى.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون بعد الغليان ثم نرفع الإناء من النار ونقوم بإضافة الفانيليا إليه ونقوم بتقليب الخليط جيدا.

ثم نقوم بإحضار برطمانات زجاجية معقمة ونظيفة ونقوم بتعبأة البرطمانات بالمربى اللذيذة والشهية. مكونات تحضير مربى الفراولة: 4 كيلو من الفراولة.

كيلو ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير مربى الفراولة: نقوم بتنظيف الفراولة أولا وغسلها جيدا ثم نقوم بإحضار إناء عميق وكبير ونقوم بتقطيع الفراولة ونضيفها في الإناء.

ثم نقوم بإضافة السكر الأبيض ونقلبهم جيدا ثم نقوم برفع الإناء على نار هادئة.

عند غليان خليط المربى نضيف إليها عصير الليمون مع الإستمرار في التقليب جيدا.

بعد ذلك نقوم برفع الإناء من النار ونتركه ليبرد تماما.

ثم نقوم بإحضار برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة ونعبأ المربى ونقوم بحفظها في الثلاجة. مكونات تحضير مربى المشمش: 2 كيلو من المشمش.

كيلو من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 عيدان من القرنفل. طريقة تحضير مربى المشمش: نقوم بغسل المشمش جيدا ثم نقوم بإزالة البذور منه ويقطع قطع.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه المشمش والسكر الأبيض.

نقوم برفع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون و عيدان القرنفل ثم نقوم برفع الإناء من النار.

ثم نتركه ليبرد تماما ونقوم بإحضار برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة.

نقوم بتعبأة البرطمانات بالمربى ونقوم بحفظها في الثلاجة. عمر شويل - جدة المربى البيتي بالفواكهة الموسمية حضريها في البيت - ثقفني

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