صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية لأجمل إطلالة لك سيدتي وحواجب مرسومة وأضمن من التاتو

صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية من أكثر ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة للحصول على أجمل حواجب مرسومة وجذابة وأفضل من التاتو، وذلك للحصول على أجمل إطلالة رائعة ومميزة وهو ما يقدم لك أفضل ظهور متميز في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد بصورة جميلة، وصبغ الحواجب بالحناء يساعدنا على كثيراً علي الحفاظ على صحة وسلامة الحواجب وذلك من خلال استخدام الحناء الطبيعية، والتي تعمل على العناية بشعر وبشرة الحواجب وتغذيتها بصورة سليمة وصحية، هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعانين من مشكلة تساقط شعر الحواجب ووجود فراغات في الحواجب بشكل كبير، مما يجعلهم يشعرون بعدم الثقة بالنفس وعدم الاختلاط مع الأفراد في المناسبات السعيدة، ولذلك يلجأن إلي الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر لصبغ الحواجب والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة والتي ننصح دائما بعدم استخدام مثل تلك المواد الضارة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من مراكز التجميل والعناية بالشعر، وذلك لعمل أجمل صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية.

طريقة عمل صبغ الحواجب بالحناء ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل وأقوي صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية والمميزة، وذلك من خلال طريقتنا المذهلة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية صبغ الحواجب في المنزل بصورة دائمة.

المكونات

كمية مناسبة من زبدة الشيا.

كمية مناسبة من الحناء واللون حسب الرغبة.

فرشاة ماسكرا جافة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير