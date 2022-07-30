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عمر شويل - جدة يأكل الناس كميات أقل من الأرز هذه الأيام لأنهم يعتقدون أن تناول الأرز سيزيد وزنهم. هذا الاعتقاد خاطئ إلى حد ما ويقول خبراء التغذية إنك لست بحاجة إلى استبعاد الأرز من نظامك الغذائي من أجل الحصول على جسم لائق. لا بد أنه حدث لك أنك سمعت في الحفلات أن الجميع ينصحون بأن الأرز يسبب السمنة. يستهلك الكثير من الناس الأرز في نظامهم الغذائي اليومي ولا يمكنهم العيش بدونه. تواصل معنا في هذا المقال لتتعلم حيلة تناول الأرز بدون دهون.

لماذا لا نستبعد الأرز من نظامنا الغذائي؟

يعتبر الأرز من أهم المواد الغذائية في النظام الغذائي للعديد من دول العالم. يتم تناول معظم أطباقنا مع الأرز وفي جميع الحفلات، يتم تقديم الأطباق مع الأرز. في هذه الأيام، نظرًا لأن العديد من الأشخاص قد غيروا نظامهم الغذائي نحو استخدام منتجات صحية تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات، فقد حلت الحبوب المفيدة الأخرى محل الأرز.

ثلاث حيل بسيطة لتناول الأرز دون أن تصبح سمينًا!

لقد وجدنا حتى الآن أن تناول الأرز الأبيض لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن. نتيجة لذلك، يجب ألا تتوقف عن تناوله، ويمكنك فقط تقليل استهلاكه واستبدال العناصر الغذائية الأخرى بمساعدة الطرق التالية:

يخنة أكثر، أرز أقل

عادة لا نأكل الأرز بمفرده ونأكله مع الحساء أو مع الأطعمة الأخرى. لتقليل استهلاك الأرز وتناول المزيد من الأطعمة المغذية، حاول تقليل كمية الأرز وتناول المزيد من الأطعمة بجانب الأرز.

اتبع قاعدة الأثلاث لموازنة استهلاك الأرز. وفقًا لهذا القانون، يجب أن يكون ثلث كل وجبة من الأرز. الثلث الآخر هو الحساء أو الدجاج أو أي طعام تأكله مع الأرز. يجب أن يكون الثلث الأخير من الخضار أو السلطة. سيساعدك هذا المزيج على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ويستهلك الكثير من الألياف.

الأكل على طبق صغير

عند تناول أطباق الأرز، استخدم طبقًا أصغر. يعني الطبق الأصغر أنك ستأكل أرزًا أقل وستأكل أقل بشكل عام. معظمنا لديه عادة تناول طبق كبير وملئه بالأرز. حتى لو شبعنا في نهاية الأكل ، فإننا نأكل الأرز في الطبق حتى النهاية. استخدم دائمًا الأطباق الصغيرة لتقديم الطعام. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطعام ، يمكنك سحب بعض الأرز مرة أخرى.

التحكم في حجم الطعام

يمكنك استخدام الأرز في جميع الوجبات دون زيادة الوزن. الشيء الوحيد الذي عليك التفكير فيه هو التحكم في كمية الطعام الذي تتناوله. يمكنك تحديد كمية الأرز في كل وجبة بمساعدة حساب السعرات الحرارية ولا تأكل أكثر من ذلك. إذا كنت حريصًا بدرجة كافية في التحكم في كمية الأرز ، فلن تواجه أي مشكلة في تناول الأرز في جميع الوجبات.

كيف تقلل من السعرات الحرارية في الأرز؟

إن تقليل كمية السعرات الحرارية في الأرز يكفي لإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى الماء المغلي ثم إضافة نصف كوب أرز إليه ؛ ثم اترك الأرز يغلي لمدة 20 إلى 40 دقيقة حتى ينضج تمامًا. ثم اترك هذا الأرز في الثلاجة لمدة 12 ساعة. كمية النشا المقاوم في هذا الأرز أعلى بعشر مرات من الأرز المطبوخ بالطريقة التقليدية، وستكون السعرات الحرارية فيه أقل بنسبة 60٪.