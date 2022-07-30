نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع الكركم لتبييض البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأشياء البسيطة وغير المكلفة التي يمكنك القيام بها لتجميل بشرة وجهك استخدام أقنعة الوجه. يمكنك استخدام جميع أنواع الفاكهة والنباتات وحتى التوابل لصنع أقنعة منزلية. الكركم هو أحد أكثر التوابل استخدامًا وشعبية والتي نستخدمها جميعًا تقريبًا. قد تتفاجأ، لكن هذه التوابل المذهلة لا تستخدم فقط في الطهي، ولكن العديد من مصنعي مستحضرات التجميل والعناية الصحية يستخدمونها أيضاً في منتجاتهم. في هذا المقال نتحدث عن قناع الكركم لتبييض البشرة .

لماذا قناع الكركم فعال للبشرة؟

الكركم هو أحد التوابل القديمة في جنوب الهند، وله استخدامات عديدة. تستخدم هذه البهارات لإضافة نكهة ولون للطعام، كما أنها تعتبر من الأعشاب الطبية والتجميلية. يمكن استخدام الكركم كعلاج منزلي لعلاج حب الشباب والأكزيما والصدفية. يمكن أيضًا استخدام الكركم لعلاج البشرة الجافة وعلاج التجاعيد حول العينين وإزالة الهالات السوداء حول العينين. يقلل الكركم أيضًا من التهاب الجلد ويبطئ تلف الخلايا بسبب كونه غنيًا بمضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الأصباغ وبالتالي جعل الجلد متساوياً.

لكن ما الذي يجعل الكركم فعالاً جداً؟ ثبت أن الكركم يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات بسبب الزيت المتطاير والصبغة الصفراء أو البرتقالية التي تسمى الكركمين. الكركمين هو مادة مغذية نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات والتي، وفقًا للبحث، يمكن مقارنتها بالعديد من الأدوية الموجودة في السوق ، ولكنها على عكسها لا تسبب أي سمية.

قناع الكركم رائع لتقشير بشرة الوجه ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام القليل من المكونات. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن بعض الأشخاص يعانون من الحساسية بعد ملامسة الكركم. لذلك ، يوصى باختباره على منطقة صغيرة من بشرتك أولاً. قد تحتاج إلى استخدام صابون لطيف وماء لإزالة اللون الأصفر من بشرتك. احرصي على عدم سكب هذا القناع على ملابسك لأنه قد يتسبب في تلطيخها.

قناع الكركم لتبييض البشرة

المواد اللازمة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي.

ملعقة كبيرة عسل عضوي ومحلي وخام.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب أو الزبادي.

قطرة من زيت الليمون الطبيعي الأساسي أو عصير الليمون الطازج لمزيد من تبييض البشرة (اختياري)

كيفية تحضير واستخدام هذا القناع