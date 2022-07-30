اوعى تشترى الزبدة تانى.. الزبدة الفلاحي بالطريقة الاصلية لأحلى زبدة من كيلو لبن واحد احلى من الجاهزة

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اوعى تشترى الزبدة تانى.. الزبدة الفلاحي بالطريقة الاصلية ، طريقة صنع الزبدة الفلاحي في المنزل لن تتطلب منك وقت أطول من 40 دقيقة، لتحضري واحدة من أهم مكونات الطعام اللذيذ، فالزبدة تحتوي على فوائد جلية، وتعطي للطعام نكهة وجمال، ورائحة تجعله يذوب في الفم، لكنها تُباع بأثمان غالية، وليس هذه المشكلة، بل أحيانًا ما تجديها مصنوعة بشكل ردئ، ولا توفي المطلوب منها، وحينها لن تتمكني من فعل شيء سوى تقبل الخسارة، وها هنا سنخبرك بالطريقة التي توفر عليك كل ذلك وتنتجي بنفسك ما تحتاجينه في منزلك لصنعها وصنع أفضل الطعام الذي اعتدتِ عليه لعائلتك.
اوعى تشترى الزبدة تانى.. الزبدة الفلاحي بالطريقة الاصلية
حينما تقرري صنعها فتحري فصل الشتاء، عند آخر العام، وبداية العام الجديد تحديدًا، فهذه الأوقات تضمن أفضل وأجود إنتاج للألبان، وحينها وفري المقادير التالية:
- 1ك من اللبن الصافي، على أن يأتي من مصدره مباشرة إليك بدون نزع أي شيء منه.
- ماء بارد.
- مكعبات ثلجية.
الطريقة:
- تأكدي من تصفية الحليب من أي شوائب، ثم أفرغيه من الكيس في زجاجة بلاستيكية وأغلقيها جيدًا.
- دعيه بدون ثلاجة، حتى يمر عليه يوم أو يوم ونصف بالكامل.
- خذي الزجاجة واستمري برجها بقوة، وستلاحظي أن الحليب يتحول إلى كتل بداخلها.
- بعد مرحلة التكتل تلك أفرغي الزجاجة في وعاء نظيف، وتأكدي من إفراغها كاملة.
- ضعي يدك في الماء المثلج، واجمعي القطع سويًا على شكل كرة كبيرة.
- قسمي الكرة إلى كرات بحجم صغير، بحيث تكوني عدد من القطع.
- خذي الكرات الاصغر وضعيها في الماء المثلج لبعض الوقت.
- في الوعاء ستجدي أن هناك ما يشبه اللبن لكنه ماء أبيض خفيف، لا تهمليه فمن الممكن استخدامه في العجن والخبز فاحتفظي به.
- أما الزبد فانتشليه من الماء وضعيه في أكياس أو علب وأدرجيه في الفريزر للاحتفاظ به.
- يمكنك أن تضعي الكرات على النار، حتى تُقدح وتتحول إلى سمن بلدي.
- لا تضعيها على نار عالية ولا حتى متوسطة، فهي تحتاج شعلة هادئة جدًا.
طريقة إنجاح الزبدة الفلاحي وصنعها باحترافية
- لا تملأي الزجاجة لنهايتها باللبن، بل يفضل ترك بعض الفراغ فيها.
- أفضل النتائج كما أسلفنا تكون في الشتاء، والأمر متعلق بطبيعة اللبن نفسها.
- استخدامك الماء المثلج وتبريد يداك أثناء العمل يحافظان على تماسك الزبد، وإخراجه بأفضل شكل ممكن.
- يمكنك استخدام الزبد في أي وصفات ووجبات سواء كانت حلويات أو طهو عادي.
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