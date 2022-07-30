نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير! إذا كنت تغفو كثيراً فأنت في خطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحذير! إذا كنت تغفو كثيراً فأنت في خطر.. تظهر نتائج الدراسات التي أجراها العلماء الصينيون أن العديد من القيلولة اليومية للأشخاص مرتبطة بضغط الدم لديهم. الشعور بالغثيان والقيلولة يومياً. إذا كنت تعاني عادة من صعوبة في النوم ليلاً أو تعاني من الأرق، فإن القيلولة أثناء النهار يمكن أن تعمل ضدك. يمكن أن تقلل القيلولة أثناء النهار من احتمالية النعاس في الليل. لذا عليك أن تقول مرحباً بحلقة مفرغة! في هذا المقال سنراجع نتائج البحث الجديدة حول العلاقة بين المرض والقيلولة .

خطر القيلولة اليومية

أظهرت دراسة علمية جديدة أن القيلولة المتكررة أو المعتادة أثناء النهار عند البالغين مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12٪ وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24٪ مقارنة بمن لا يأخذون قيلولة مطلقًا. يقول الخبراء إن القيلولة، رغم أنها ليست غير صحية، قد تكون علامة على رداءة نوعية النوم.

في هذا البحث، كانت نسبة القيلولة المرتفعة مرتبطة بالرجال. هذه النتائج مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن ملايين الأشخاص قد يستمتعون بقيلولة منتظمة أو حتى يومية ، كما يقولون. بالنسبة للدراسة، استخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة ومورد بحثي يحتوي على معلومات جينية ونمط حياة وصحية مجهولة المصدر لنصف مليون مشارك في المملكة المتحدة.

العلاقة بين القيلولة اليومية والمشاكل اليومية

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة مئوية أعلى من الذين يأخذون قيلولة بانتظام لديهم مستوى أقل من التعليم والدخل، وأبلغوا عن التدخين، واستهلاك الكحول اليومي، والأرق، والشخير مقارنة بالأشخاص الذين لا يأخذون القيلولة مطلقًا أو في بعض الأحيان.

العلاقة بين المرض وقيلولة النهار

وفقًا للنتائج ، فإن المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين عادة ما يأخذون قيلولة لديهم مخاطر أعلى بنسبة 20٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص من نفس العمر الذين لم يغفو مطلقًا. تنخفض هذه المخاطر إلى 10٪ بعد سن الستين. كذلك ، في حالة زيادة وتيرة القيلولة ، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 40٪.