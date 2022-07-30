طابق مكياجك مع ملابسك.. كيف يجب أن نطابق مكياجنا مع لون ملابسنا؟

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عمر شويل - جدة في بعض الأحيان، يلعب استخدام القواعد والقواعد الصغيرة في الموضة والجمال دورًا مهمًا لا يمكننا حتى تصديقه. إحدى هذه القواعد والمبادئ هي مطابقة المكياج بلون الفستان. إن مطابقة المكياج مع لون الفستان ليس حقًا شيئًا يعرفه الجميع ويمكنهم العثور على استخدامه، ويمكن أن تكون هذه المشكلة هي نقطة تميزك. حتى عندما يتعلق الأمر بمطابقة لون الفستان مع مكياجك، لا يمكن لمصمم الأزياء مساعدتك. في هذا المقال نناقش موضوع مطابقة الملابس بالمكياج .

كيف يجب أن نطابق مكياجنا مع لون ملابسنا؟

لست مضطرًا لمطابقة كل مكياجك مع لون فستانك

أول نقطة محورية مهمة هي عينيك. تلعب العيون دورًا رئيسيًا في مكياجك. لهذا السبب فإن مكياج العيون مهم جدا. الرابط الوحيد بين مكياج العيون ولون الفستان هو لون ظلال العيون. نتيجة لذلك، يمكنك اختيار لون ظل عينيك حسب لون الملابس التي ترتديها. لاحظ أننا نستخدم مصطلح “لون مناسب” حتى الآن.

النقطة المحورية التالية هي شفتيك. يمكن للشفاه ، مثل عينيك ، جذب انتباه الآخرين بسهولة. من ناحية أخرى ، لحسن الحظ ، فإن نطاق ألوان أحمر الشفاه واسع جدًا. لا يمكن للعين البشرية التركيز على عينيك وشفتيك في نفس الوقت. نتيجة لذلك ، تغير العين بشكل لا إرادي التركيز على العينين والشفتين ، مما يؤدي إلى عدم تناسق بصري لوجهك.

لهذا السبب، إذا قمت بمطابقة مكياج عينيك مع لون فستانك ، يجب ألا تبحثي بعد الآن عن لون أحمر شفاه يتناسب مع لون فستانك. بالطبع ، العكس هو الصحيح أيضًا، أي عندما تطابق لون أحمر الشفاه مع فستانك، يجب ألا يتطابق ظل عينيك مع لون الفستان. من ناحية أخرى، يجب أن تعلم أنه إذا اخترت مكياج عينيك كثيفًا جدًا وحاولت جعل عينيك النقطة المحورية ، يجب أن يكون مكياج شفتيك خفيفًا جدًا. يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أن مكياج العيون والشفاه يتناسب مع بعضهما البعض.

على سبيل المثال، إذا كنت قد استخدمت ماسكارا مكثفة ووضعت ظلًا يتناسب مع لون فستانك، فمن الأفضل اختيار لون ساطع بسيط لأحمر الشفاه.

لا تستخدم لونًا واحدًا بالضبط

يرتكب الكثير من الناس خطأً كبيراً ويستخدمون اللون الدقيق لملابسهم لتشكيل وجوههم. قد تكون هذه النقطة مشابهة جدًا للنقطة السابقة، لكن العديد من الأشخاص المختلفين يرتكبون هذا الخطأ بحيث يجب مناقشتها في قسم منفصل.

إذا كنت ترغب في الحصول على مجموعة جميلة، فلن تضطر إلى استخدام نفس الألوان بالضبط. على سبيل المثال، إذا اخترت فستانًا أحمر، فسيكون اختيار أحمر الشفاه خيارًا بسيطًا للغاية، لكنه ليس صحيحًا على الإطلاق من حيث الموضة والجمال.

ربما تكون قد شاهدت هذا المثال نفسه مرارًا وتكرارًا. يحظى اللون الأحمر بشعبية كبيرة بين النساء ويفضل الكثير منهن اختيار هذا اللون لملابسهن. في معظم الحالات، يهيمن أحمر الشفاه على المكياج وبهذه الطريقة يحاولون مطابقة المكياج مع لون الفستان.

تجنبي اختيار لون شعرك للماكياج

هذه نقطة تقنية للغاية ويمكن ذكرها في أماكن أقل. بالطبع، السبب وراء عدم التعبير عن هذه المشكلة ليس علامة على عدم أهميتها، ولكن من النادر عادةً أن يكون لون الملابس أو المكياج بنفس لون شعر الشخص.

لكن بشكل عام، يجب أن تضع في اعتبارك أنه إذا قمت بتلوين شعرك باللون الذهبي أو الأشقر، فلن يكون المكياج الذهبي الفاتح هو اللون المناسب لك. في هذه الحالة يجب أن يقال إن لون ملابسك لا يجب أن يكون مثل لون شعرك. بهذه الطريقة، لم يعد من الضروري استخدام لوحة ألوان للملابس ولون الشعر ولون الماكياج.