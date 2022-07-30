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تعرفي على كيفية استخدام الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمتشابك والمجعّد، من الغريب أن نسمع عن استخدام الكوكاكولا على الشعر ولكنها واحدة من أقوى وصفات الكيراتين الطبيعي للشعر وفعاليته قوية وتحدث في وقت قصير تمامًا، والشعر الخشن مشكلة تعاني منها بعض الفتيات كل فتاة تحب أن تحظى بشعر ناعم وصحي وطويل، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر في صحة الشعر ونعومته وسنقوم بتوضيح أفضل الطرق التي تعمل على فرده. كيفية استخدام الكاكولا لفرد الشعر الخشن المكونات المطلوبة:-

كوب كبير من الكوكاكولا.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمون.

علبة من الزبادي الطبيعي. طريقة استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر:- قومي بوضع البيبسي في وعاء عميق على النار ثم قومي بإضافة كل المكونات في الوعاء واتركيها حتى تذوب تمامًا وتصل إلى درجة الغليان.

قلبي الخليط على النار حتى يصبح قوامه سميك قليلًا ثم قومي برفعه من على النار واتركيه حتى يصبح بارد قليلًا ولا يؤذي فروة رأسك.

اشطفي شعرك ثم قومي بتدليكه بالخليط الذي قمتي بتحضيره على فروة رأسك حتى أطرافه ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

غطي رأسك بغطاء بلاستيكي أو باروكة حرارية حتى تحافظي على دفء الخليط على شعرك ثم قومي بشطفه بعد ساعتين بماء بارد وبلسم خالي من السلفات.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع ونتائج مبهرة تظهر بعد فترة قصيرة . وصفة الكوكاكولا للشعر الخشن المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة:- كمية وفيرة من الكوكاكولا.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

كريم مناسب لشعرك. خطوات وطريقة تحضير وصفة الكولا للشعر:- أضيفي المكونات كلها إلى بعضها وضعيها داخل الميكروويف لمدة عشرين ثانية تقريبًا حتى تذوب كلها في بعضها.

بعد ذلك قومي بشطف شرك وقسميه إلى أربعة أقسام وبعد أن تبرد الخلطة قومي بفردها على شعرك بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

صففي شعرك وقومي برفعه على شكل كعكة وغطيه بكيس بلاستيكي وانتظري لمدة ساعة ثم قومي بشطفه وكرري هذه الخلطة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة الخلطة الصاروخية لشعرك.. بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة فرد وتنعيم الشعر الخشن في ساعه واحده بدون مواد ضارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة الصاروخية لشعرك.. بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة فرد وتنعيم الشعر الخشن في ساعه واحده بدون مواد ضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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