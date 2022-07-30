نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز للعرايس.. توريد الشفايف والخدود طبيعيا زى الفراولة بشكل ثابت بدون مكياج لشفايف وردية ولامعة وجذابة لوجة رائع كالبدر في المقال التالي

كنز لتوريد الشفايف والخدود طبيعيا زى الفراولة ، توريد الشفايف والخدود طبيعيا من الأهداف التي تسعى إليها الفتيات في عمر الزهور، بالرغم من أن توافر التغذية السليمة يمنحهن ذلك بلا عناء إلا أن بعضهن يلجأن للماكياج لكي يُظهرن وجوههن نضرة أكثر ويصبحن أكثر جمالًا، ولكن بالطبع لن يكون الأمر أبدًا مثل الطبيعة، ولذلك سنفصح لك عن بعض الأسرار التي تمكنك من الحصول على وجنتين وشفايف وردية، وبشكل طبيعي يخطف الأنظار. كنز لتوريد الشفايف والخدود طبيعيا زى الفراولة خذي قدر من الخميرة، واخلطيه بالعسل، وستحققي مزيج متماسك.

ضعيه 15 دقيقة في البراد.

بعدها ضعي بعض المزيج على الوجنتين وكذلك الشفتين وإن تمكنت من ذلك انتظري ساعة، وإن لم تتمكني فانتظري أوقات النوم وطبقي ذلك كي تتمكني من أخذ الوقت المطلوب.

اغسلي وجهك بعدها وجففيه برقة، واستمري على نفس الأمر 7 أيام وستلاحظي أن بشرتك أصبحت نضرة، كما أن الخدين والشفتين أصبحًا ورديان. الليمون واللبن لتوريد الشفتين والخدود اعصري الليمون على بعض اللبن، مع إضافة عسل وخيار معصور.

قلبي الخليط وضعي بعضه على الوجه والشفتين.

انتظري حوالي 20 دقيقة ثم اغسلي ببعض الماء والغسول.

جففي بعناية وكرري لنتائج أفضل. توريد الشفايف والخدود بالبنجر اعصري البنجر في الخلاط ثم اضيفي عليه جل الصبار.

من الصيدلية أحضري كبسولة واحدة من فيتامين هـ وأفرغيها على الخليط.

قلبي بيداك ثم طبقي المزيج على وجهك، مع استمرار التدليك.

انتظري بعد التدليك حوالي 10 دقائق ولا تغسلي وجهك، بل خذي فوطة مبللة بالماء وامسحي الخليط. الكركدية لخدود حمراء وشفايف وردية خذي ورود الكركديه، وضعيها في ماء مغلي وانتظري تلون الماء.

خذي الماء فقط في وعاء آخر، وضعي الورود في الخلاط، واضربيها مع العسل والبن بمقادير متساوية للثلاثة.

وزعي الخليط على المناطق المطلوب توريدها، مع التدليك.

انتظري حوالي 7 إلى 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك.

اغمسي قطنة في ماء الكركديه، ومرريها على الوجه كاملًا.

تُكرر الوصفة أسبوعيًا لنتائج مستديمة. الورد لشفتين وخدين موردين أوراق الورد الطبيعية أحضريها مجففة أو جففيها في الشمس أو الفرن.

اطحنيها حتى تتحول إلى بودر.

امزجيها مع قدر بسيط من ماء الورد، وستحصلي على ما يشبه الكريم.

افرديها على البشرة، وانتظري ثلث ساعة.

اغسلي وجهك بعدها ونظفيه بعناية. عمر شويل - جدة كنز للعرايس.. توريد الشفايف والخدود طبيعيا زى الفراولة بشكل ثابت بدون مكياج لشفايف وردية ولامعة وجذابة لوجة رائع كالبدر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز للعرايس.. توريد الشفايف والخدود طبيعيا زى الفراولة بشكل ثابت بدون مكياج لشفايف وردية ولامعة وجذابة لوجة رائع كالبدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.